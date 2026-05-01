Главное

Более 4 тыс. сотрудников ВТЗ приняли участие в Дне безопасности труда ТМК Убийцу судьи Василия Ветлугина приговорили в Волгограде к 22 годам «строгача» Волгоградцам объяснили, как рассчитают плату за отопление в апреле Время новых возможностей: АО «Волгоградоблэлектро» представило более 100 вакансий на ярмарке «Работа России» В облдуме спешно подчищают следы волгоградского депутата Шарифова

Актуально

«Я научил тебя метко стрелять. Из тебя будет хороший воин»: знаменитого снайпера назвали Героем России через 67 лет после Победы

«До полной разгадки тайны подземелий еще далеко»: волгоградский историк рассказал неизвестную историю «бункера Сталина»

«Получить Золотую Звезду он так и не успел»: как сложилась судьба знаменитого снайпера из Сталинграда

Федеральные новости

 Депутат оспорит национализацию ипподрома в Ростове
Защита депутата Бориса Юнанова оспорит в судах высшей инстанции решение Октябрьского районного суда Краснодара об обращении в доход государства компаний ООО «Специализированный застройщик "Малюгина"» и ООО «Конкур». Как передает...
Федеральные новости
 В России предложили ввести бесплатную парковку у детсадов и школ
В Госдуме предложили ввести по всей России бесплатное время парковки для родителей возле школ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на документы.  Как отмечают авторы законопроекта, условия пользования платными...
Транспорт

Под Волгоградом ищут перевозчика на «отказной» маршрут к селу Цаца

0
В Светлоярском районе Волгоградской области жители села Цаца бьют тревогу из-за проблем с транспортным обслуживанием. Населённый пункт лишился автобусного маршрута №161 «г. Волгоград (АВ «Южный») – с. Цаца», в результате чего сельчане, многие из которых работают в Волгограде и в соседних населённых пунктах, вынуждены брать штурмом единственный оставшийся автобусный маршрут.

- Нас обслуживали автобусы №161 и №117. Но последний ходит очень редко и не справляется. В результате, когда неожиданно маршрут №161 перестал обслуживаться, начались конфликты. Из села очень сложно уехать. Пассажирам в буквальном смысле приходится отвоевывать себе место в переполненных салонах, - рассказала журналистам одна из местных жительниц.

При этом менее удачливым волгоградцам, которые не умещаются в подвижной состав, приходится часами ожидать приезда нового рейса автобуса.

Редакция ИА «Высота 102» попросила прокомментировать сложившуюся ситуацию комитет транспорта Волгоградской области. Региональные чиновники подтвердили, что знают о проблемной ситуации, которая возникла после отказа частной компании обслуживать маршрут.

- Перевозчик, обслуживающий маршрут №161 «г. Волгоград (АВ «Южный») – с. Цаца», обратился с заявлением о прекращении осуществления перевозок пассажиров на этом маршруте в связи с малым пассажиропотоком, - сообщили в облкомдортрансе.

В настоящее время властями предпринимаются меры, чтобы решить вопрос. Так, комитет готовится объявить конкурс по отбору нового перевозчика.

- В соответствии с действующим законодательством единственным способом определения перевозчика для обслуживания маршрута является проведение открытого конкурса, в связи с чем в настоящее время проводится очередная процедура на право получения свидетельства об осуществлении перевозок. Победитель конкурса получит право на его обслуживание и будет обязан приступить к регулярным перевозкам не позднее чем через 90 дней со дня утверждения результатов открытого конкурса.

Кроме того, ещё одним путём выхода из сложившейся ситуации может стать усиление действующего маршрута № 117 «г. Волгоград (Кинотеатр «Юбилейный») – с. Цаца» дополнительным подвижным составом. Транспортное направление обслуживает региональный перевозчик по действующему контракту. Изменение установленного в соглашении графика позволило бы оперативно улучшить транспортную доступность села Цаца в обход продолжительных конкурсных процедур.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Транспорт
01.05.2026 13:54
Транспорт 01.05.2026 13:54
Комментарии

0
Далее
Транспорт
01.05.2026 12:44
Транспорт 01.05.2026 12:44
Комментарии

0
Далее
Транспорт
29.04.2026 16:27
Транспорт 29.04.2026 16:27
Комментарии

0
Далее
Транспорт
29.04.2026 12:07
Транспорт 29.04.2026 12:07
Комментарии

0
Далее
Транспорт
28.04.2026 10:17
Транспорт 28.04.2026 10:17
Комментарии

0
Далее
Транспорт
23.04.2026 14:36
Транспорт 23.04.2026 14:36
Комментарии

0
Далее
Транспорт
19.04.2026 15:35
Транспорт 19.04.2026 15:35
Комментарии

0
Далее
Транспорт
19.04.2026 12:12
Транспорт 19.04.2026 12:12
Комментарии

0
Далее
Транспорт
13.04.2026 19:17
Транспорт 13.04.2026 19:17
Комментарии

0
Далее
Транспорт
10.04.2026 20:06
Транспорт 10.04.2026 20:06
Комментарии

0
Далее
Транспорт
09.04.2026 08:53
Транспорт 09.04.2026 08:53
Комментарии

0
Далее
Транспорт
08.04.2026 20:49
Транспорт 08.04.2026 20:49
Комментарии

0
Далее
Транспорт
08.04.2026 13:07
Транспорт 08.04.2026 13:07
Комментарии

0
Далее
Транспорт
24.03.2026 21:21
Транспорт 24.03.2026 21:21
Комментарии

0
Далее
Транспорт
23.03.2026 17:27
Транспорт 23.03.2026 17:27
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

