Под Волгоградом ищут перевозчика на «отказной» маршрут к селу Цаца





В Светлоярском районе Волгоградской области жители села Цаца бьют тревогу из-за проблем с транспортным обслуживанием. Населённый пункт лишился автобусного маршрута №161 «г. Волгоград (АВ «Южный») – с. Цаца», в результате чего сельчане, многие из которых работают в Волгограде и в соседних населённых пунктах, вынуждены брать штурмом единственный оставшийся автобусный маршрут.

- Нас обслуживали автобусы №161 и №117. Но последний ходит очень редко и не справляется. В результате, когда неожиданно маршрут №161 перестал обслуживаться, начались конфликты. Из села очень сложно уехать. Пассажирам в буквальном смысле приходится отвоевывать себе место в переполненных салонах, - рассказала журналистам одна из местных жительниц.

При этом менее удачливым волгоградцам, которые не умещаются в подвижной состав, приходится часами ожидать приезда нового рейса автобуса.

Редакция ИА «Высота 102» попросила прокомментировать сложившуюся ситуацию комитет транспорта Волгоградской области. Региональные чиновники подтвердили, что знают о проблемной ситуации, которая возникла после отказа частной компании обслуживать маршрут.

- Перевозчик, обслуживающий маршрут №161 «г. Волгоград (АВ «Южный») – с. Цаца», обратился с заявлением о прекращении осуществления перевозок пассажиров на этом маршруте в связи с малым пассажиропотоком, - сообщили в облкомдортрансе.

В настоящее время властями предпринимаются меры, чтобы решить вопрос. Так, комитет готовится объявить конкурс по отбору нового перевозчика.

- В соответствии с действующим законодательством единственным способом определения перевозчика для обслуживания маршрута является проведение открытого конкурса, в связи с чем в настоящее время проводится очередная процедура на право получения свидетельства об осуществлении перевозок. Победитель конкурса получит право на его обслуживание и будет обязан приступить к регулярным перевозкам не позднее чем через 90 дней со дня утверждения результатов открытого конкурса.

Кроме того, ещё одним путём выхода из сложившейся ситуации может стать усиление действующего маршрута № 117 «г. Волгоград (Кинотеатр «Юбилейный») – с. Цаца» дополнительным подвижным составом. Транспортное направление обслуживает региональный перевозчик по действующему контракту. Изменение установленного в соглашении графика позволило бы оперативно улучшить транспортную доступность села Цаца в обход продолжительных конкурсных процедур.

