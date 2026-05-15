В администрации Камышинского района Волгоградской области сегодня, 15 мая, состоялась церемония передачи наград родственникам троих погибших участников СВО.
На основании Указа Президента РФ от 24 декабря 2025 года за мужество, отвагу, самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденом Мужества посмертно награжден Дмитрий Ансимов.
Указом Президента РФ от 21 февраля 2025 года награжден медалью «За отвагу» Александр Джураев (посмертно).
Указом от 2 декабря 2025 года орденом Мужества награжден посмертно сержант Максим Еремин.