В Жилгородке Волгограда с 11 мая изменилась работа трамваев

В Дзержинском районе Волгограда с 11 мая начинаются работы по реконструкции 4,5-километрового участка трамвайной линии от улицы Космонавтов в микрорайоне Жилгородок до улицы Хорошева. В этой связи с сегодняшнего дня меняется работа трамваев.

Что изменилось

Маршруты трамваев №5, 7, 10 и 12 теперь будут следовать до резервного кольца на остановке «Ул. Хорошева».

Маршрут электробуса №15 по будним дням будет осуществляться в направлении «Ул. Тополевая» — «Жилгородок». После остановки «Ул. Комсомольская» транспорт будет поворачивать на одноимённую улицу и следовать в сторону Дзержинского района. В выходные дни электробус №15 будет следовать как обычно до железнодорожного вокзала.

Без изменений

В прежнем режиме продолжат работать автобус №85 «Родниковая Долина - Жилгородок», троллейбусы №10 «Пл. Куйбышева - Жилгородок», №10а «Жилгородок – Ул. Грамши» и №15а «Ул. Ессентукская – пл. Куйбышева», а также автобус малого класса №98 «Ул. Ткачева – магазин «Эльдорадо».

Что предстоит сделать

Проект реконструкции трамвайной линии предусматривает полную замену основания пути, рельсошпальной решетки и контактной сети. А также модернизацию 4 переездов.

Работы организованы в рамках инвестпроекта, заключенного между городом, регионом и АО «ЭлектроТранспорт Плюс». Сроки окончания работ не указываются.

В мэрии отмечают, что основной объем работ по реконструкции трамвайной линии будет выполнен в летний период, ежегодно характеризующийся снижением пассажиропотока.

