Регоператора фонда «Сколково» планируют создать в Волгограде





В Волгограде сегодня, 15 мая, на рабочей встрече под руководством первого заместителя губернатора – председателя комитета финансов Волгоградской области Александра Дорждеева обсудили вопросы создания регионального оператора фонда «Сколково». Как сообщает ИА «Высота 102», этот шаг может стать логичным продолжением налаженного сотрудничества между фондом и властями Волгоградского региона.

Напомним, что в Волгоградской области продолжается активная работа по развитию технологического предпринимательства и малых технологических компаний в тесном взаимодействии со «Сколково». В 2024 году технопарк в сфере высоких технологий «Сталинград» стал официальным оператором знаменитого наукограда. Центр общей площадью более 36 тыс. кв. м будет построен в пойме реки Царицы в Ворошиловском районе Волгограда.

В совещании под руководством Дорждеева принимали участие представители фонда «Сколково», бизнес-сообщества, привлеченные к реализации передовых проектов, представители областной администрации.

В том числе, сообщает «Высота 102», в обсуждении дальнейшего сотрудничества приняла участие заместитель губернатора Волгоградской области Анна Писемская, вернувшаяся к делам после непродолжительного отпуска.