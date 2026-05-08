В Волгограде назначены дополнительные электрички, которые поздно вечером 9 мая развезут пассажиров в Красноармейский район и в Волжский. В ПривЖД сообщили, что электропоезда отправятся по маршрутам после окончания мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы.

Электричка №6331 Краснооктябрьская – Шпалопропитка отправится со ст. Краснооктябрьская в 22:39, а со ст. Волгоград-1 – в 22:55 мск. Прибытие на ст. Шпалопропитка ожидается в 23:59 мск.

Электричка №6435/6436 Волгоград-1 – Волжский отправится со ст. Волгоград-1 в 22:40 мск. Прибытие на ст. Волжский - в 23:31 мск.

