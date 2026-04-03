Домашняя крепость «Ротора»: разбор шансов в матче с «Нефтехимиком»





В воскресенье, 5 апреля, в очном противостоянии на стадионе «Волгоград Арена» сойдутся команды Первой лиги «Ротор» и «Нефтехимик».

«Ротор» является фаворитом этого поединка. Команда провела дома 12 игр, забив 17 мячей (в среднем 1,42 за игру), а пропустив 7 (в среднем 0,58 за игру). За двадцать шесть туров клуб одержал десять побед, потерпел семь поражений, девять раз сыграл вничью, набрал 39 очков и занимает четвертое место. В последних пяти матчах одержал две победы и три раза сыграл вничью. Фактор волгоградских болельщиков также играет на руку сине-голубым.

«Нефтехимик» провел в гостях 12 игр, забив 19 мячей (в среднем 1,58 за игру), а пропустив – 14 (1,17 в среднем за игру). Команда набрала 35 очков, одержав восемь побед, потерпев семь поражений, одиннадцать раз сыграв вничью. На текущий момент команда идет на девятом месте. В последних пяти играх клуб одержал одну победу, дважды сыграл вничью и дважды проиграл.

В новейшей истории соперники встречались 11 раз. В очных встречах победу чаще праздновал «Ротор» – шесть против двух. Три раза был зафиксирован ничейный результат. Разница мячей 14:8 в пользу волгоградцев.

Коэффициенты букмекеров на исход матча: победа «Ротора» – 2,07; ничья – 2,97; победа «Нефтехимика» – 4,22.

Большинство экспертов и аналитиков прогнозируют победу волжан. Среди аргументов в пользу волгоградского клуба:

– Мотивация. «Ротор» нацелен на возвращение в Премьер-лигу. В 2026 году команда ещё не проигрывала: трижды сыграла вничью с конкурентами, а последние два матча выиграла, что позволило подняться с 7-го на 4-е место в таблице.

– Форма команды. Волгоградцы демонстрирует стабильную игру.

– Домашний фактор. Сине-голубые традиционно сильнее выступают на своём поле.

«Нефтехимик», напротив, считается менее мотивированным – команда не преследует конкретных задач в сезоне. Таким образом, победа «Ротора» выглядит наиболее вероятным исходом матча. Специалисты расходятся лишь в прогнозируемом счёте.

Александр Веселовский