Главное

С салютом и большими экранами: парад Победы-2026 в Волгограде перенесут на новое место Бочаров 12 лет назад возглавил Волгоградскую область: как изменились регион и сам губернатор Майские праздники в Волгограде: сколько отдыхаем и выгодно ли брать отпуск Политолог Глушенок задержан силовиками вместе с двумя журналистами в Волгограде СК подтвердил задержание журналистов Кошелева и Серового в Волгограде

Актуально

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала Жадова

«Трупы выносили каждое утро»: УФСБ рассекретило новые документы о злодеяниях немецких фашистов

«Мне не все равно, что будет потом»: моющий остановки дорожник - о том, как сменил профессию и не пожалел об этом

 Цивилева: ветераны СВО становятся в регионах эффективными управленцами
В России ветераны специальной военной операции (СВО) становятся управленцами в органах законодательной или исполнительной власти, получая образование. Об этом, как передает ТАСС, заявила Анна Цивилева на церемонии вручения дипломов...
Федеральные новости
 На месте приземления Гагарина начнут регистрировать браки
В Саратовской области начнут регистрировать браки на месте приземления Юрия Гагарина в 1961 году. Об этом сегодня, 2 апреля, со ссылкой на управление по делам ЗАГС регионального правительства сообщило ИА...
Спорт

Назначены арбитры на матч «Ротор» – «Нефтехимик» в Волгограде

Спорт 02.04.2026 14:34
0
02.04.2026 14:34


Оргкомитет Лиги PARI объявил составы судейских бригад для матчей 27‑го тура. Особое внимание волгоградских болельщиков приковано к противостоянию «Ротора» и нижнекамского «Нефтехимика». Для подопечных Дмитрия Парфёнова эта игра – не просто очередной матч: команда решает важнейшую задачу выхода в Российскую Премьер‑Лигу, и каждое очко на вес золота. Теперь известны те, кто обеспечит соблюдение правил на поле и за его пределами.

На матч назначены:

Главный судья – Евгений Галимов (Екатеринбург). Опытный арбитр с неоднозначной репутацией возьмёт на себя ответственность за ключевые решения в ходе матча. В карьере Галимова были эпизоды, вызвавшие шквал критики: например, в 2023 году ЭСК РФС признала три ошибки судьи в пользу «Пари НН» в матче против «Крыльев Советов», а в 2018 году он был отстранён от работы в РПЛ на четыре года после серии спорных решений. Пятого апреля ему предстоит работать на «Волгоград Арене».

Ассистенты главного судьи – Дмитрий Семёнов (Петрозаводск) и Игорь Золотарёв (Брянск). Помощники судьи будут контролировать эпизоды на флангах и помогать фиксировать офсайды и другие нарушения. Их слаженная работа особенно важна в матчах с высокой ставкой, где любая неточность может повлиять на исход борьбы за РПЛ.

Резервный судья – Андрей Зубов (Азов). Он готов вступить в игру в случае необходимости заменить главного арбитра.

Инспектор матча – Николай Голубев (Санкт‑Петербург). В задачи инспектора входит оценка работы судейской бригады, контроль соблюдения регламента и составление итогового отчёта о матче. Присутствие опытного инспектора призвано обеспечить дополнительный контроль за объективностью судейства в столь принципиальной встрече.

Делегат матча – Полина Папыева (Москва). Делегат отвечает за организационные аспекты проведения игры: взаимодействие клубов, соблюдение процедур и обеспечение условий для честной борьбы.

Для «Ротора» этот матч – часть решающего отрезка сезона. Команда ведёт упорную борьбу за повышение в классе.

Александр Веселовский 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
05.04.2026 23:13
Спорт 05.04.2026 23:13
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.04.2026 19:12
Спорт 05.04.2026 19:12
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.04.2026 18:35
Спорт 05.04.2026 18:35
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.04.2026 13:14
Спорт 05.04.2026 13:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.04.2026 10:03
Спорт 05.04.2026 10:03
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.04.2026 21:13
Спорт 04.04.2026 21:13
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.04.2026 19:22
Спорт 04.04.2026 19:22
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.04.2026 10:07
Спорт 04.04.2026 10:07
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.04.2026 14:47
Спорт 03.04.2026 14:47
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.04.2026 14:34
Спорт 02.04.2026 14:34
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.04.2026 12:35
Спорт 02.04.2026 12:35
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.04.2026 08:39
Спорт 02.04.2026 08:39
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.04.2026 14:47
Спорт 01.04.2026 14:47
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.04.2026 09:52
Спорт 01.04.2026 09:52
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.04.2026 08:38
Спорт 01.04.2026 08:38
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

