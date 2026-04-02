Назначены арбитры на матч «Ротор» – «Нефтехимик» в Волгограде





Оргкомитет Лиги PARI объявил составы судейских бригад для матчей 27‑го тура. Особое внимание волгоградских болельщиков приковано к противостоянию «Ротора» и нижнекамского «Нефтехимика». Для подопечных Дмитрия Парфёнова эта игра – не просто очередной матч: команда решает важнейшую задачу выхода в Российскую Премьер‑Лигу, и каждое очко на вес золота. Теперь известны те, кто обеспечит соблюдение правил на поле и за его пределами.

На матч назначены:

Главный судья – Евгений Галимов (Екатеринбург). Опытный арбитр с неоднозначной репутацией возьмёт на себя ответственность за ключевые решения в ходе матча. В карьере Галимова были эпизоды, вызвавшие шквал критики: например, в 2023 году ЭСК РФС признала три ошибки судьи в пользу «Пари НН» в матче против «Крыльев Советов», а в 2018 году он был отстранён от работы в РПЛ на четыре года после серии спорных решений. Пятого апреля ему предстоит работать на «Волгоград Арене».

Ассистенты главного судьи – Дмитрий Семёнов (Петрозаводск) и Игорь Золотарёв (Брянск). Помощники судьи будут контролировать эпизоды на флангах и помогать фиксировать офсайды и другие нарушения. Их слаженная работа особенно важна в матчах с высокой ставкой, где любая неточность может повлиять на исход борьбы за РПЛ.

Резервный судья – Андрей Зубов (Азов). Он готов вступить в игру в случае необходимости заменить главного арбитра.

Инспектор матча – Николай Голубев (Санкт‑Петербург). В задачи инспектора входит оценка работы судейской бригады, контроль соблюдения регламента и составление итогового отчёта о матче. Присутствие опытного инспектора призвано обеспечить дополнительный контроль за объективностью судейства в столь принципиальной встрече.

Делегат матча – Полина Папыева (Москва). Делегат отвечает за организационные аспекты проведения игры: взаимодействие клубов, соблюдение процедур и обеспечение условий для честной борьбы.

Для «Ротора» этот матч – часть решающего отрезка сезона. Команда ведёт упорную борьбу за повышение в классе.

Александр Веселовский