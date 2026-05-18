



Официальные сообщества госучреждений в соцсетях становятся для волгоградцев не только источником информации, но и реальным инструментом быстрого реагирования на бытовые и социальные вопросы. Ждать ответа на бумажное заявление неделями больше не нужно: сегодня жалобу или просьбу часто проще и быстрее решить через госпаблик.

Главное преимущество таких страниц – это прямая связь с властью. Только за последний месяц через официальные сообщества государственных организаций Волгоградской области специалисты обработали порядка 1300 инцидентов. Жители обращаются к чиновникам в комментариях и личных сообщениях, чтобы решить самые разные проблемы – от несвоевременного вывоза мусора до записи к узкому специалисту в поликлинике.

В среднем первый ответ в госпабликах региона приходит через 3,5 рабочих часа после обращения – это ощутимо быстрее нормативных сроков рассмотрения официальных обращений. Причём часто чиновники публикуют фотоотчёты о выполненных работах, подтверждая устранение проблемы.

Так, например, в Волгограде дорожную яму ликвидировали всего за три дня после сигнала в соцсетях. Автомобилисты сообщили о выбоине на улице Родниковой у пересечения с проспектом Университетским. В администрации города оперативно отреагировали, и восстановительные работы завершили в кратчайшие сроки.

Аналогичный случай в Волжском: после комментария местного жителя на улице Набережной восстановили ограничители высоты для грузового транспорта. Мужчина сообщил, что конструкции, призванные не допускать проезд фур, оказались намотаны на балку. В мэрии откликнулись быстро – и уже через несколько дней ограничители вернулись на место.

На сегодня в Волгоградской области зарегистрировано более 5600 официальных госпабликов органов власти и подведомственных учреждений. Их суммарная аудитория превышает 3,6 миллиона подписчиков. Узнать настоящий госпаблик во «ВКонтакте» просто: такие страницы отмечены специальным знаком «Госорганизация». Эта метка гарантирует, что ваше обращение попадёт прямо к профильным специалистам.