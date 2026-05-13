В Елани почтальону грозит 6 лет колонии за присвоенные 750 тыс. рублей

В Волгоградской области в присвоении 750 тысяч рублей из кассы почтового отделения в рабочем поселке Елань обвиняется сотрудница почты. В отношении женщины расследуется уголовное дело.

Как сообщили в полиции, женщина вернула большую часть похищенного, однако избежать наказания по ч. 3 ст. 160 УК РФ (Присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения) ей не удастся. За содеянное 50-летнему почтальону грозит до 6 лет лишения свободы.

По материалам дела, женщина пошла на преступление, чтобы улучшить свое материальное положение. Деньги, предназначенные на социальные выплаты, она взяла из кассы почтового отделения. Преступление было совершено в июне 2025 года. Недостача вскрылась в ходе внутренней проверки, о чем было сообщено в правоохранительные органы. Сотрудники УФСБ России по Волгоградской области и регионального Главка полиции установили и задержали подозреваемую.





