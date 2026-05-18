



Социальные сети давно стали для жителей Волгоградской области не просто лентой новостей, а настоящим окном в мир госуслуг и оперативного решения проблем. Здесь можно узнать о новых льготах, записать ребёнка в кружок или пожаловаться на яму во дворе — и получить ответ за часы, а не недели.

Но чем популярнее госпаблики, тем активнее мошенники создают поддельные страницы. Их цель – выманить персональные данные, украсть аккаунт или посеять панику ложной информацией. Обмануться очень легко, но этого можно избежать, если знать один простой и надёжный ориентир.

Главная защита — значок «Госорганизация»

Самый надёжный маркер подлинности госпаблика – специальный статус «Госорганизация», который виден сразу под названием группы. Он появляется только после того, как администраторы страницы проходят жёсткую проверку через портал Госуслуг и подтверждают принадлежность к конкретному ведомству.

Это значит, что контент в таком паблике официальный и проверенный, а по ссылкам можно переходить без страха – там не украдут ваши данные.

Не просто новости, а настоящие сервисные центры

Официальные госпаблики – это не доска объявлений, а полноценные цифровые приёмные. Внутри каждой такой страницы встроены кнопки «Сообщить о проблеме» и «Высказать мнение». Нажав на них, житель отправляет обращение напрямую в систему Госуслуг – без лишних звонков, очередей и бумаг.

– Госпаблики гарантируют безопасность и высокую скорость обработки запросов. Это защищённое пространство для прямого взаимодействия власти и общества, где механизм верификации полностью отсекает фейковые ресурсы, – подчеркивает руководитель ЦУР Волгоградской области Олег Егорушин.

На сегодня в Волгоградской области действует свыше 5600 официальных страниц – это администрации городов и районов, поликлиники, школы, больницы и детские сады. Их суммарная аудитория — миллионы жителей.

Этот разветвлённый механизм – прямое продолжение курса губернатора Андрея Бочарова на открытость власти. Глава региона не раз подчёркивал: учет мнения людей – основа стратегии развития области. И госпаблики стали тем самым мостиком, по которому любая проблема жителя быстро и безопасно доходит до нужного специалиста.