Отказ судьи Кузнецова выносить приговор Ивану Гелю облсуд признал незаконным





Волгоградский облсуд сегодня, 8 октября, по результатам рассмотрения апелляционных жалоб отменил решение судьи Иловлинского суда Андрея Кузнецова о возвращении дела главы Иловлинского района Ивана Геля в прокуратуру и следственный комитет. Дело будет заново рассмотрено в том же Иловлинском суде, но в другом составе. Кроме того, в адрес судьи Андрея Кузнецова вынесено частное постановление в связи с выявленными нарушениями законодательства, сообщает V102.RU.

Напомним, как передавало V102.RU, 7 августа 2025 года судья Андрей Кузнецов после нескольких месяцев рассмотрения дела по обвинению Ивана Геля в превышении полномочий, повлекших смерть человека, удалился в совещательную комнату. Все ждали, что он вынесет приговор, однако неожиданно он сообщил о своем решении вернуть дело в прокуратуру и следственный комитет, посчитав, что в обвинительном заключении есть недоработки, из-за которых невозможно рассматривать дело.

При этом участники процесса отмечали, что судья, по сути, дело уже рассмотрел. Так, в ходе судебного следствия с февраля по август 2025 года были выслушаны показания свидетелей, озвучены письменные доказательства, также прошли прения сторон. Прокурор запросил для Ивана Геля 6 лет лишения свободы, а его защитник просил оправдать чиновника.

Решение судьи обжаловали в областном суде прокуратура и представитель потерпевших. Представитель близких Александра Переярина Юрий Букаев отмечал, что над обвинительным заключением еще до передачи дела в суд была проделана большая совместная работа следствия и прокуратуры, а все замечания были устранены.

Ивана Геля обвиняли в превышении должностных полномочий, которые привели к гибели начальника отдела ГО и ЧС администрации района Александра Переярина при тушении ландшафтного пожара 28 августа 2022 года. Будучи в статусе подсудимого, Иван Гель продолжал руководить районом. А потерпевшим было отказано в переносе рассмотрения дела в другой суд.









