



Пассажир троллейбуса в Волгограде забыл в салоне сверток, в котором оказалась расфасованная на дозы марихуана – всего 49 пакетиков общим весом более 100 граммов. Водитель общественного транспорта обнаружил подозрительный предмет, завернутый в газету, на пассажирском сиденье и сообщил о находке в полицию.

Правоохранители, которые прибыли на место, нашли в свертке растительный наркотик. Экспертиза подтвердила, что это марихуана. Седовласого хозяина забытого пакета установили при помощи видеозаписи, которая велась в салоне троллейбуса. Им оказался 57-летний житель Красноярского края, который находился в федеральном розыске за сбыт наркотиков.

Мужчина сообщил полицейским, что планировал раскидать в Волгограде пакетики с «зельем» по тайникам, но случайно забыл сверток в троллейбусе. Также было установлено, что наркосбытчик ранее успел сделать несколько «закладок» с мефедроном в Ворошиловском районе. Наркотики обнаружены и изъяты. Возбуждено уголовное дело.





