Гигантский пожар у дач в Волжском сняли на видео





В Волгоградской области очевидцы сняли на видео ночной пожар в районе поселка Краснооктябрьский в Волжском. Пламя в это время суток было видно издалека.

Как сообщают местные жители, очаг возгорания находился у СНТ «Мираж» и СНТ «Лилия» на берегу Волгоградского водохранилища.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщили, что сообщение о ландшафтном пожаре в Волжском поступило на пульт оперативного дежурного в 19:30 мск 17 мая.

- В п. Краснооктябрьский горел камыш на площади 5 га. Подразделения ОП ПСЧ-13 ликвидировали горение в 23:22. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем, - рассказали в оперативном ведомстве.

Видео: ЧП Волжский / МАКС





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

