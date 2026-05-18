Волгоградские приставы взыскали с горе-родителей 0,5 млрд рублей





В Волгоградской области находятся более 10,2 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментных платежей. Доля исполпроизводств, в рамках которых реализуются права на получение алиментов, составляет 91,1%. Такие данные сообщили в УФСПП по Волгоградской области.

Только за четыре с половиной месяца 2026 года сотрудники органа принудительного исполнения Волгоградской области взыскали на содержание детей почти 500 млн рублей. При этом в 2025 году с горе-родителей было получено детьми около 1,8 миллиарда рублей.

В преддверии Международного дня защиты детей с 19 мая по 1 июня 2026 года Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области проведет информационную акцию «Судебные приставы-детям», в рамках которой состоятся благотворительные мероприятия для воспитанников социальных учреждений, будут усилены рейды по адресам должников. Во всех подразделениях судебных приставов граждане смогут получить консультации по вопросам взыскания алиментных платежей, передачи детей одному из родителей или под опеку государства, порядка общения с несовершеннолетними.



