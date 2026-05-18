



Водитель мотоцикла пострадал в результате столкновения с легковым авто в городе Волжском Волгоградской области. Происшествие, которое появилось на ресурсе «Город на ладони» Powernet, записали камеры видеонаблюдения.

По предварительным данным, столкновение произошло вечером 17 мая на ул. Александрова у ТЦ «Оранж». На кадрах видно, что водитель легковушки, не пропустив следующего прямо байкера, вывернул на левый поворот и фактически перекрыл проезд двухколесному транспорту. В результате мотоциклист, который уже не смог избежать столкновения, угодил под колеса авто.

Пострадавшего с места ДТП увезли в больницу.

Видео: Powernet / vk.com





