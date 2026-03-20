Квалифколлегия судей Волгоградской области включила вопрос о судье Иловлинского суда Андрее Кузнецове в повестку запланированного на 27 марта заседания. Как сообщает ИА «Высота 102», коллегиальный орган рассмотрит обращение совета судей Волгоградской области о привлечении судьи Иловлинского районного суда Волгоградской области Андрея Кузнецова Андрея Николаевича к дисциплинарной ответственности и его заявление о прекращении его полномочий судьи Иловлинского районного суда Волгоградской области на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 14 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации».

Напомним, как сообщало V102.RU, судья Иловлинского суда Андрей Кузнецов рассматривал дело главы района Ивана Геля, которого обвиняют в превышении должностных полномочий, приведших к гибели человека. Однако судья так и не вынес решение по этому делу. Вернувшись из совещательной комнаты, он неожиданно заявил, что в деле Геля есть недоработки и отправил его снова в СК и в прокуратуру.

Это решение судьи Кузнецова шокировало потерпевших. С ним не согласилась и сторона обвинения. Решение судьи было обжаловано прокуратурой и родными погибшего на пожаре Александра Переярина.

Волгоградский областной суд в итоге отменил решение Иловлинского суда о возвращении дела главы Иловлинского района в прокуратуру и следственный комитет и направил его на новое рассмотрение в районный суд, но в другом составе. А в адрес судьи Андрея Кузнецова было вынесено частное постановление в связи с выявленными нарушениями законодательства.

– Вопреки выводам суда, обвинительное заключение не содержит неопределенности, неустранимых противоречий, в том числе, в части указания на двойную форму вины, которая, по мнению следствия, имеет место в действиях Геля И.С., – говорилось в апелляционном постановлении. – Предусмотренных ст. 237 УПК РФ оснований для возвращения уголовного дела прокурору у суда не имелось.

В итоге дело Ивана Геля вновь пришлось рассматривать с самого начала. В настоящее время его ведет судья Вячеслав Пичугин. А Андрей Кузнецов в декабре прошлого года обратился в квалифколлегию с просьбой о почетной отставке.

К слову, и судья Вячеслав Пичугин дорабатывает в суде последние месяцы. Квалифколлегия уже согласовала его отставку с 1 августа 2026 года. Родные погибшего Александра Переярина надеются, что перед этим он успеет вынести решение по делу главы района.