Похоронил бизнес? Ремонт машины обернулся для волгоградки потерей денег и нервов

«Спокойно в нашей отрасли не было никогда»: волгоградский турагент – о закрытии направлений, росте цен и спросе на отдых

«В СССР такого даже не знали»: почему профвыгорание стало главным «диагнозом» современных людей

 Цены товаров на маркетплейсах могут вырасти из-за нового НДС
Минфин РФ предложило ввести НДС на зарубежную продукцию с маркетплейсов с 2027 года. Как сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов 19 марта на Пятом юбилейном Петербургском налоговом форуме, новый налог...
 Восемь пляжей Анапы могут открыть уже этим летом
Восемь галечных пляжей Анапы от села Большой Утриш до «Высокого берега» исключены из опасной зоны, установленной после разлива нефтепродуктов. Об этом 19 марта сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев...
В Волгограде рассмотрят отставку провинившегося в деле Ивана Геля судьи

Общество 20.03.2026 16:37
Квалифколлегия судей Волгоградской области включила вопрос о судье Иловлинского суда Андрее Кузнецове в повестку запланированного на 27 марта заседания. Как сообщает ИА «Высота 102», коллегиальный орган рассмотрит обращение совета судей Волгоградской области о привлечении судьи Иловлинского районного суда Волгоградской области Андрея Кузнецова Андрея Николаевича к дисциплинарной ответственности и его заявление  о прекращении его полномочий судьи Иловлинского районного суда Волгоградской области на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 14 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации».

Напомним, как сообщало V102.RU,  судья Иловлинского суда Андрей Кузнецов рассматривал дело главы района Ивана Геля, которого обвиняют в превышении должностных полномочий, приведших к гибели человека. Однако судья так и не вынес решение по этому делу. Вернувшись из совещательной комнаты, он неожиданно заявил, что в деле Геля есть недоработки и отправил его снова в СК и в прокуратуру. 

Это решение судьи Кузнецова шокировало потерпевших. С ним не согласилась и сторона обвинения. Решение судьи  было обжаловано прокуратурой и родными погибшего на пожаре Александра Переярина.

Волгоградский областной суд в итоге отменил решение Иловлинского суда о возвращении дела главы Иловлинского района в прокуратуру и следственный комитет и направил его на новое рассмотрение в районный суд, но в другом составе. А в адрес судьи Андрея Кузнецова было вынесено частное постановление в связи с выявленными нарушениями законодательства. 

Вопреки выводам суда, обвинительное заключение не содержит неопределенности, неустранимых противоречий, в том числе, в части указания на двойную форму вины, которая, по мнению следствия, имеет место в действиях Геля И.С., – говорилось в апелляционном постановлении. – Предусмотренных ст. 237 УПК РФ оснований для возвращения уголовного дела прокурору у суда не имелось.

В итоге  дело Ивана Геля вновь пришлось рассматривать с самого начала. В настоящее время его ведет судья Вячеслав Пичугин. А Андрей Кузнецов в декабре прошлого года обратился в квалифколлегию с просьбой о почетной отставке.

К слову, и судья Вячеслав Пичугин дорабатывает в суде последние месяцы. Квалифколлегия уже согласовала его отставку с 1 августа 2026 года. Родные погибшего Александра Переярина надеются, что перед этим он успеет вынести решение по делу главы района. 


Общество 20.03.2026 18:27
