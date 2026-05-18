Главное

Суд оставил на свободе и лишил поста главу района Ивана Геля Парад Победы в лицах: 70 фото с главного события в Сталинграде 9 Мая Парад Победы в Сталинграде собрал зрителей из разных регионов России «Непередаваемое ощущение покоя и тихого счастья»: как сирень стала символом Победы и одолевшего войну Сталинграда «Все в жизни решает наше отношение»: готовящийся к 100-летию ветеран Александр Медков – о волнении перед Днем Победы и секрете долголетия

Актуально

Потерял обе ноги, но вернулся за штурвал: судьба настоящего человека Алексея Маресьева

С портретами дедов, маршалов Победы и Сталина: первый большой фоторепортаж с парада 9 Мая в Сталинграде

Создала «живую воду»: как «госпожа Пенициллин» спасла военный Сталинград от эпидемии холеры

Федеральные новости

Федеральные новости
 Новые автомобильные заграждения установят на границе Ростовской области
Пункты пропуска госграницы в Ростовской области оборудуют новыми средствами принудительной остановки автомобилей. Как сообщает Привет-Ростов, филиал Дирекции по строительству и эксплуатации объектов Росграницы уже разместил тендеры на электронной торговой...
Федеральные новости
 СКЖД: на юге России задержаны 16 пассажирских поездов
16 пассажирских поездов задержаны в связи с приостановкой движения по Крымскому мосту. Об этом сообщает 18 мая Северо-Кавказская железная дорога. - В Краснодарском регионе СКЖД...
Общество

В Камышине отметят 110-летие со дня рождения Маресьева: программа

Общество 18.05.2026 11:12
0
18.05.2026 11:12


В Камышине готовятся отметить 110-ю годовщину со дня рождения знаменитого земляка, летчика Алексея Маресьева, который во время войны лишился трети обеих ног, но, несмотря на тяжелейшую травму, вернулся за штурвал.

В четверг, 20 мая, общегородскую программу празднования откроет митинг у памятника Алексею Маресьеву. После этого в Камышине откроют стела «Рубеж Сталинградской доблести». В 17:00 на площади Павших Борцов начнется концерт с участием как местных, так и волгоградских коллективов.

В праздничный день в городе перекроют движение по нескольким улицам.

- с 9:45 до 11:00 пешеходными станут улица Некрасова от кольца третьего микрорайона до кольца четвертого микрорайона, а также улица Ленина от улицы Терешковой до улицы Некрасова;

- с 11:15 до 12:30 и с 17:00 до 21:00 автомобилисты не смогут проехать по улицам Октябрьская от Пролетарской до улицы Зеленой и по улице Зеленой от Октябрьской до Советской.

- Объехать перекрытые магистрали водители смогут по улицам, не задействованным в праздничных мероприятиях, - отмечают в администрации Камышина.

Во время войны летчик из Камышина оказался на грани жизни и смерти, 18 дней добираясь до своих позиций. Страдая от галлюцинаций, ориентируясь по солнцу и питаясь лишь тем, что можно было найти на природе, Алексей Маресьев выжил не благодаря, а вопреки! После его ждала операция по ампутации нижней трети обеих ног и непростая реабилитация. Несмотря на все трудности и скепсис врачей, будущий герой Советского Союза научился не просто ходить на протезах – на них он танцевал, а после мастерски управлял самолетом.

История Алексея Маресьева стала основной для книги Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке». Впрочем, сам прославленный летчик популярности не искал. Более того, морщился от высоких эпитетов, повторяя: «Я не из легенды, я из нашей жизни. Я боролся за жизнь, я хотел вернуться в строй и воевать. И так делали многие…»

Подробнее о судьбе знаменитого летчика корреспонденты ИА «Высота 102» рассказали в отдельном материале.

Фото Павла Мирошкина 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
18.05.2026 13:10
Общество 18.05.2026 13:10
Комментарии 0

0
Далее
Общество
18.05.2026 12:32
Общество 18.05.2026 12:32
Комментарии

0
Далее
Общество
18.05.2026 12:14
Общество 18.05.2026 12:14
Комментарии

0
Далее
Общество
18.05.2026 11:49
Общество 18.05.2026 11:49
Комментарии

0
Далее
Общество
18.05.2026 11:44
Общество 18.05.2026 11:44
Комментарии

0
Далее
Общество
18.05.2026 11:21
Общество 18.05.2026 11:21
Комментарии

0
Далее
Общество
18.05.2026 11:20
Общество 18.05.2026 11:20
Комментарии

0
Далее
Общество
18.05.2026 11:12
Общество 18.05.2026 11:12
Комментарии

0
Далее
Общество
18.05.2026 10:43
Общество 18.05.2026 10:43
Комментарии

0
Далее
Общество
18.05.2026 10:27
Общество 18.05.2026 10:27
Комментарии

0
Далее
Общество
18.05.2026 10:21
Общество 18.05.2026 10:21
Комментарии

0
Далее
Общество
18.05.2026 09:55
Общество 18.05.2026 09:55
Комментарии

0
Далее
Общество
18.05.2026 09:49
Общество 18.05.2026 09:49
Комментарии

0
Далее
Общество
18.05.2026 09:05
Общество 18.05.2026 09:05
Комментарии

0
Далее
Общество
18.05.2026 08:52
Общество 18.05.2026 08:52
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:27
В Волжском 16-летний подросток дважды жестоко избил мужчину после пустяковой ссорыСмотреть фотографии
13:10
Как получить быструю помощь от власти через соцсети: инструкция для волгоградцевСмотреть фотографии
12:40
«Не выдержал дистанцию»: массовое ДТП с 8 авто в Волгограде спровоцировал КАМАЗСмотреть фотографии
12:32
Сезон клубники уже начался: сколько стоит ягода в магазинах Волгограда?Смотреть фотографии
12:14
Волгоградские госпаблики вышли в лидеры по скорости решения проблем жителейСмотреть фотографии
12:08
Куча-мала: очевидцы сообщают о столкновении 8 машин на юге ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:49
Волгоградцы разъедутся после матча «Ротора» на двух бесплатных электричкахСмотреть фотографии
11:44
Волжская ГЭС держит высокие сбросы на две недели дольше обычногоСмотреть фотографии
11:21
В Волгограде заказан проект переделки ресторана у Мамаева кургана в турцентрСмотреть фотографии
11:20
Министр МВД наградил двоих волгоградских полицейских за спасение людей из ледяной рекиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:12
В Камышине отметят 110-летие со дня рождения Маресьева: программаСмотреть фотографии
10:43
Новая опасность по БПЛА в Волгоградской области продержалась 1,5 часаСмотреть фотографии
10:27
Волгоград к середине мая заполонили комарыСмотреть фотографии
10:24
Думал, объедет? Момент столкновения байкера с легковушкой в Волжском попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:21
ФСБ в Волгограде предотвратила утечку секретных данных из обладминаСмотреть фотографии
09:55
Снижение цен на лекарства в волгоградских аптеках спрогнозировала ФАССмотреть фотографии
09:49
Обмен невозможен: волгоградцев с проездными на отмененный в Жилгородке трамвай пересадили на электробусСмотреть фотографии
09:15
Денежный оборот волгоградских компаний достиг 640 млрдСмотреть фотографии
09:05
ВСУ снова угрожают Волгоградской области ударными БПЛАСмотреть фотографии
08:39
СКЖД: на юге России задержаны 16 пассажирских поездовСмотреть фотографии
08:03
Гигантский пожар у дач в Волжском сняли на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
07:50
50 украинских БПЛА облетели стороной Волгоградскую областьСмотреть фотографии
07:24
Волгоградские дзюдоисты сразились за «Кубок военной разведки»Смотреть фотографии
07:05
Мэрия опубликовала архивное фото старинной набережной в ВолгоградеСмотреть фотографии
06:43
Родившиеся до 1992 года волгоградцы смогут получить компенсации по старым вкладамСмотреть фотографии
06:03
Волгоградские врачи за 15 часов восстановили пациенту разрушенную челюстьСмотреть фотографии
05:40
Волгоградцы провели ночь под угрозой налета дронов ВСУСмотреть фотографии
21:15
Жара до +31° ожидает волгоградцев на новой неделеСмотреть фотографии
20:25
Определились участники стыковых матчей: «Ротор» сыграет с «Акроном»Смотреть фотографии
20:05
«В мае город становится туристической Меккой»: экскурсовод – о том, что ищут в Волгограде тысячи туристовСмотреть фотографии
 