В Камышине отметят 110-летие со дня рождения Маресьева: программа





В Камышине готовятся отметить 110-ю годовщину со дня рождения знаменитого земляка, летчика Алексея Маресьева, который во время войны лишился трети обеих ног, но, несмотря на тяжелейшую травму, вернулся за штурвал.

В четверг, 20 мая, общегородскую программу празднования откроет митинг у памятника Алексею Маресьеву. После этого в Камышине откроют стела «Рубеж Сталинградской доблести». В 17:00 на площади Павших Борцов начнется концерт с участием как местных, так и волгоградских коллективов.

В праздничный день в городе перекроют движение по нескольким улицам.

- с 9:45 до 11:00 пешеходными станут улица Некрасова от кольца третьего микрорайона до кольца четвертого микрорайона, а также улица Ленина от улицы Терешковой до улицы Некрасова;

- с 11:15 до 12:30 и с 17:00 до 21:00 автомобилисты не смогут проехать по улицам Октябрьская от Пролетарской до улицы Зеленой и по улице Зеленой от Октябрьской до Советской.

- Объехать перекрытые магистрали водители смогут по улицам, не задействованным в праздничных мероприятиях, - отмечают в администрации Камышина.

Во время войны летчик из Камышина оказался на грани жизни и смерти, 18 дней добираясь до своих позиций. Страдая от галлюцинаций, ориентируясь по солнцу и питаясь лишь тем, что можно было найти на природе, Алексей Маресьев выжил не благодаря, а вопреки! После его ждала операция по ампутации нижней трети обеих ног и непростая реабилитация. Несмотря на все трудности и скепсис врачей, будущий герой Советского Союза научился не просто ходить на протезах – на них он танцевал, а после мастерски управлял самолетом.

История Алексея Маресьева стала основной для книги Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке». Впрочем, сам прославленный летчик популярности не искал. Более того, морщился от высоких эпитетов, повторяя: «Я не из легенды, я из нашей жизни. Я боролся за жизнь, я хотел вернуться в строй и воевать. И так делали многие…»

Фото Павла Мирошкина