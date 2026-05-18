В Волгограде обладатели майских проездных билетов на трамвай, проживающие в Жилгородке, фактически не могут пользоваться абонементом в связи с началом реконструкцией трамвайной линии. Вернуть деньги за проездной или обменять его на аналогичный по стоимости на троллейбус горожане также не могут.

- Когда я продлевала свой проездной, никто о том, что будет ремонт пути на отрезке от Жилгородка до ул.Хорошева, мне не сказал. Почему, купив проездной билет, я не могу утром уехать к 6 часам на ул. Землячки, так как мне нужно ездить на дачу, а автобус №122а отправляется в 6-30? – спросила ИА «Высота 102» местная жительница Надежда, проживающая в Жилгородке. - Я пенсионерка и мне, конечно, накладно потерять 430 рублей за проездной, так как приходится ездить на троллейбусе 10 или 10а и платить. Воспользоваться своим проездным на трамвай я могу только в электробусе, но его невозможно дождаться и по выходным он на Жилгородок не ездит. Взяли деньги и в кусты!

Напомним, что 11 мая стартовал первый этап реконструкции трамвайной линии в Дзержинском районе на участке от ул. Космонавтов в микрорайоне Жилгородок до ул. Хорошева протяженностью порядка 4,5 км. В связи с этим движение трамвайных маршрутов №5, 7, 10 и 12 временно изменилось. Они теперь следуют до резервного кольца на остановке «Ул. Хорошева».

Чтобы разгрузить пассажирский поток, по будням электробус №15 следует по маршруту «Ул. Тополевая» — «Жилгородок».

- По информации Департамента городского хозяйства администрации Волгограда, проездные билеты на трамвай принимаются для оплаты в электробусах маршрута №15, который на время реконструкции в будние дни курсирует в границах «Ул.Тополевая» - «Жилгородок», - уточнили информагентству в мэрии. - Произвести возврат приобретенных проездных билетов или их обмен на другой вид транспорта невозможно ввиду отсутствия технической возможности.

По расписанию движения электробуса №15 в администрации пояснили так:

- Электробус в часы пик работает с интервалом 12-13 минут, в межпиковое время – 15-16 минут. Первый рейс со стороны Кировского района отправляется в 5.11 и прибывает в Жилгородок в 6.36. Со стороны Дзержинского района первый рейс выполняется в 6.17.

Фото из архива V102.RU

