Волжская ГЭС держит высокие сбросы на две недели дольше обычного





В Волгоградской области ради наполнения водой Волги и Волго-Ахтубинской поймы Волжская ГЭС на две недели дольше обычного работает в режиме спецпропуска.

- Сбросные расходы Волжской ГЭС поддерживаются на уровне 19 тысяч кубометров в секунду – в режиме рыбохозяйственной полки. Общая продолжительность спецпропуска Волжской ГЭС в текущем году продлена на две недели, что создает дополнительные благоприятные возможности для водохозяйственного и рыбохозяйственного комплексов Волгоградской области, - заявил на оперативном совещании губернатор Андрей Бочаров. – Общий сброс воды весной составит порядка 112 кубокилометров, что выше среднемноголетней нормы. Пик сбросных расходов Волгоградского гидроузла пройден 20-26 апреля и составил 26 тысяч кубометров в секунду.

Во время половодья в регионе продолжат отслеживать заполнение основных водотоков поймы и проконтролируют работу по выявлению и принятию в муниципальную собственность бесхозяйных гидротехнических сооружений для приведения их в нормальное состояние. Уже после паводка Андрей Бочаров поручил быть готовыми к незамедлительному началу работ по оздоровлению Волго-Ахтубинской поймы, а также рек Волжского и Донского бассейнов.

После прошлогодней засухи, когда из-за критической нехватки воды в регионе пересыхали многие ерики, ученые наконец вздохнули с облегчением. По их словам, естественные и искусственные озера, а также пойменные луга в этом году успели как следует напитаться водой.

– В прошлом году воды было настолько мало, что ситуация выглядела плачевно. Сейчас же лично я назвал бы картину хорошей. Идеальной мы не сможем достичь уже никогда, так как каскад Волги полностью зарегулирован, – рассказывал накануне начала сбросов волгоградский ихтиолог Сергей Яковлев. – Поэтому главная задача специалистов – пройти по золотой середине, принеся максимум пользы и доставив минимум неудобств. Пятый день специалисты РосНИИВХ работают на Ахтубе по заданию комитета и видят, что вода хорошим потоком заходит в пойму. Ожидаем неплохого залития нерестилищ, а, значит, и хорошего нереста. Чего нам, собственно, и нужно.

Отметим, что на фоне активного залития водоемов в регионе ожидается щедрый сезон насекомых. Первыми на встречу с горожанами вылетели комары. Как только в Волге и в Волго-Ахтубинской пойме снизится уровень воды, жители столкнутся и с «прогулявшей» все прошлое лето мошкой.

