ФАС РФ предлагает увеличить коэффициент снижения цен на дженерики в высоких ценовых группах. Как сообщили в федеральном ведомстве, новая инициатива озвучена на 33-м Российском Фармацевтическом Форуме имени Семашко
Так, в 2024 году ведомство провело экономический анализ 11045 цен, из них служба согласовала 8308 цен. В 2025 году ФАС России проанализировала 11359 цен, из которых согласовала 7305 цен производителей. Вместе с тем экономический анализ показал, что процесс можно оптимизировать.
Помимо снижения коэффициента на дженерики, антимонопольная служба предлагает уменьшить стоимость оригинальных лекарственных препаратов до уровня цен дженериков в случае выхода на российский рынок достаточного количества воспроизведенных препаратов.
Данная мера станет препятствием для недобросовестных действий на рынке лекарств, когда компании после появления дженериков пытаются искусственно продлить жизненный цикл оригинальных препаратов, а также в рамках одной группы лиц регистрируют один и тот же препарат под разными ценами.
Итогом действий ФАС станет повышение доступности лекарственных препаратов из перечня ЖНВЛП для граждан, сделали оптимистический вывод в антимонопольной службе.