«Когда началась игра, люди плакали»: как в Сталинграде провели легендарный матч на руинах

«Я научил тебя метко стрелять. Из тебя будет хороший воин»: знаменитого снайпера назвали Героем России через 67 лет после Победы

«До полной разгадки тайны подземелий еще далеко»: волгоградский историк рассказал неизвестную историю «бункера Сталина»

 Добровольцы СВО получат особые льготы при расчете пенсий
Период службы в добровольческих отрядах во время специальной военной операции будет учитываться при расчете военной пенсии. Как передает ТАСС, поправки к положениям о расчете выслуги лет приняло правительство России. ...
 Ростовские комары грозят лихорадкой Западного Нила
В Ростовской области с потеплением активизировались комары, которые могут переносить опасные инфекции. Как передает Привет-Ростов, об этом сообщил Роспотребнадзор региона.  Комары могут передавать человеку лихорадку Западного Нила, дирофиляриоз и...
Суд огласит приговор главе района Ивану Гелю после майских

Сегодня, 7 мая, в Иловлинском районном суде Волгоградской области подсудимому главе района Ивану Гелю предоставили последнее слово. Как сообщает ИА «Высота 102», руководитель районной администрации заявил в ответ, что добавить ему кроме того, что уже прозвучало на процессе, нечего. После этого судья Вячеслав Пичугин удалился в совещательную комнату. Приговор по уголовному делу в отношении Ивана Геля будет оглашен после праздников – 12 мая.

Напомним, глава Иловлинского района Иван Гель обвиняется в превышении должностных полномочий, которые повлекли гибель его подчиненного. Суд исследовал обстоятельства трагедии, унесшей жизнь Александра Переярина 28 августа 2022 года во время ландшафтного пожара. 

Представитель потерпевших Юрий Букаев и прокуров в суде настаивали на том, что в должностные обязанности сотрудников администрации не входило тушение ландшафтных пожаров, кроме того, у них не было для этого соответствующей экипировки и средств защиты. В то же время защитник Ивана Геля Михаил Растрыгин убеждал суд в том, что вины Ивана Геля в гибели Александра Переярина нет. Защита просила суд расценивать случившееся как несчастный случай. Подчиненные Ивана Геля, по версии адвоката, тушили пожары, выполняя гражданский долг.

Утверждения защиты Геля были опровергнуты свидетелями, которые не находятся в подчинении у руководителя муниципалитета. Действующие же сотрудники районной администрации держались на стороне главы районной администрации.  

Ранее сообщалось, что суд по громкому делу не обошелся без скандалов. Так, судья Андрей Кузнецов, который вел изначально процесс, по истечении восьми месяцев отказался выносить приговор, за что затем был привлечен квалифколлегией судей Волгоградской области к дисциплинарной ответственности и отправлен в отставку без сохранения льгот и привилегий.  


Расследования 07.05.2026 17:24


