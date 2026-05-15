



В Волгограде силовиками задержан местный житель – Владислав Трещёв. По данным ИА «Высота 102», его подозревают в незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Сегодня, 15 мая, Центральный районный суд избрал Трещеву меру пресечения в виде двух месяцев заключения под стражу – в СИЗО.

С начала 2000-х, по данным источников ИА «Высота 102», Владислав Трещёв, которому на сегодня 44 года, входил в организованное преступное сообщество «Казачата», лидером которого являлся Кадин. Причем Трещёв был активным участником группировки. В 2011 году, после убийства Владимира Кадина, в региональной криминальной среде возник раскол, вследствие чего Трещев занял одну из лидирующих позиций и продолжил возглавлять преступную деятельность. По не подтвержденным официально данным, основной вид «заработка» контролируемого Трещевым сообщества сегодня – вымогательства.

Уголовное дело возбуждено в отношении Владислава Трещева по ч. 2 ст. 228 УК России – незаконное хранение наркотиков в крупном размере. В настоящее время силовиками устанавливаются все обстоятельства совершения данного преступления и причастные к его совершению лица.

Напомним, что Владислав Трещев проходил в Волгограде в качестве свидетеля по уголовному делу об убийстве возле клуба Mojo Рустама Эльмурзаева в апреле 2010 года. Позже, осенью того же года, на Трещёва было совершено покушение. Как сообщало тогда ИА «Высота 102», поздно вечером 23 сентября 2010 года преступники подъехали к стоящей на площади Ленина у тротуара BMW 520, в которой сидел Трещев, на автомобиле Lada Priora. Убийца подошел вплотную и стал стрелять прямо через стекло. По Трещеву было произведено не менее 20 выстрелов, но лишь три достигли цели, попав в руку, ногу и спину. При этом Трещёв не успел выйти из стоящего автомобиля, а на помощь ему подоспели случайные прохожие. Он был доставлен в тяжелом состоянии в больницу скорой помощи, где его прооперировали. В качестве подозреваемого в покушении был задержан уроженец Грозного Асламбек Гелаев. По данным источников информагентства, покушение не Трещева 15-летней давности стало местью чеченского тейпа за убийство Эльмурзаева возле клуба членами «кадинского» ОПС.