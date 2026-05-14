



Момент столкновения грузовиков в Красноармейском районе Волгограда, где пострадали двое человек, зафиксировала камера видеорегистратора. Видео появилось в местных пабликах.

На записи видно, как ассенизаторская машина на большой скорости выезжает на перекресток с улицы Куйбышева и врезается в зерновоз, который следует прямо по главной улице Лазоревая. Под раздачу попадает легковушка, которая наезжает на разделительную полосу и переворачивается.

- 36-летний водитель, управляя грузовой автомашиной «МАЗ», выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, где совершил столкновение с автомашиной «КАМАЗ» в составе с полуприцепом. Водитель автомобиля «ВАЗ 2110», пытаясь уйти от столкновения, не справился с управлением и наехал на бордюрный камень, после чего произошло опрокидывание транспортного средства, - так 14 мая официально прокомментировали это ДТП в ГУ МВД России по региону.

Напомним, что авария произошла 13 мая на пересечении улиц Куйбышева и Лазоревая. Тогда сообщалось об огромной пробке на месте массового ДТП и одном пострадавшем. По данным полиции, травмы получил виновник столкновения - водитель автомашины «МАЗ». В облздраве в свою очередь сообщили о двух пострадавших мужчинах, которые после обследования в больнице №15 от госпитализации отказались.

Видео: Волгоград. Красноармейский / МАКС





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!