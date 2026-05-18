50 украинских БПЛА облетели стороной Волгоградскую область

Над регионами России в течение минувшей ночи было сбито 50 украинских БПЛА самолетного типа. Волгоградской области, где 5 часов действовала угроза беспилотной опасности, в этом списке нет.

По данным Минобороны, расчеты ПВО в период с 21:00 мск 17 мая до 07:00 мск 18 мая перехватили и уничтожили дроны ВСУ в Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областях, Краснодарском крае, Республике Крым и над акваторией Азовского моря.





