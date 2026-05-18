Денежный оборот волгоградских компаний достиг 640 млрд

Оборот организаций Волгоградской области в январе-марте 2026 года составил 640 млрд рублей. Такие данные опубликовал Волгоградстат. Самая весомая доля этого показателя приходится на оптовую и розничную торговлю, включая ремонт техники – 35,5%, или 225,9 млрд рублей. В обрабатывающей отрасли оборот составил 183,2 млрд рублей, или 28,6%.

В сфере обработки почти четверть от этой суммы прошла через сектор производства пищевых продуктов Еще 19,7% - это химическая промышленность, а 18,6% приходится на производство нефтепродуктов и кокса.