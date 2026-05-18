Заброшенное здание бывшего ресторана «Аристократ» у подножия Мамаева кургана в Волгограде станет Центром развития туризма. В мэрии сообщили, что уже стартовали подготовительные работы – заключен контракт на разработку проектной документации для капремонта строения.

- По пр. им. Ленина, 61 находится пустующее несколько лет здание, которое недавно перешло в собственность муниципалитета. На базе этого строения, расположенного в непосредственной близости от Главной высоты России, решено организовать Центр развития туризма, - пояснили в администрации.

О планах по созданию такого центра на месте полузаброшенного заведения общепита еще в сентябре 2024 года заявил губернатор Андрей Бочаров. Центр развития туризма будет предоставлять экскурсионно-туристические услуги, организовывать различные мероприятия, реализовывать проекты в сфере туризма, проводить методическую и аналитическую работу.

Площадь нового центра составит более 580 кв.м.

Проект должен быть готов в текущем году, после чего начнутся ремонтные работы.

Фото из архива V102.RU

