СКЖД: на юге России задержаны 16 пассажирских поездов

16 пассажирских поездов задержаны в связи с приостановкой движения по Крымскому мосту. Об этом сообщает 18 мая Северо-Кавказская железная дорога.

- В Краснодарском регионе СКЖД на время до 8,5 часов задержаны 16 пассажирских поездов, - говорится в официальном сообщении железной дороги.

Пассажиров обещают обеспечить питьевой водой и питанием уже после 4-часовой задержки.

Есть ли в этом списке поезда, следующие через Волгоградскую область, не сообщается.

