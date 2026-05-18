В Волгограде открыли продажи авиабилетов в Грузию: сколько они стоят?





В Волгограде стартовали продажи на летние рейсы до Батуми. Самый дешевый билет обойдется туристам практически в 13 тысяч рублей.

По новому авиамаршруту самолет авиакомпании RedWings впервые полетит уже 13 июня. На дебютный рейс горожанам предлагают билеты по самым демократичным ценам – за эконом-тариф без багажа, но с ручной кладью туристам придется заплатить чуть более пяти тысяч рублей. А вот уже через неделю – полеты будут совершаться по субботам – билет подорожает в три раза и будет стоить 14.490 рублей.

Такая стоимость на полет из Волгограда в Батуми продержится едва ли не весь июль. Горожанам, запланировавшим отдых в августе, предлагают места по минимальной цене в 12.590 рублей.

Вылеты будут выполняться еженедельно по субботам в 11:40. Время полета составит 2 часа 35 минут.

