



В Волгограде накануне сезона местной клубники прилавки магазинов и фруктово-овощных лавок усеяли лотки с привозной ягодой. Сколько придется заплатить за килограмм летнего лакомства, выясняли корреспонденты ИА «Высота 102».

Поспевшую в Азербайджане ягоду покупателям предлагают в среднем за 600- 650 рублей. На витрины продавцы овощных магазинов выставляют напитанную сладким соком, калиброванную и крупную клубнику.

Впрочем, товар из Кисловодска и Краснодара, вторую неделю пестреющий на волгоградских прилавках, ничуть не уступает иностранке по качеству. Как, собственно, и по цене. Если владельцы небольших магазинчиков и продавцы на рынках отдают килограмм за 650-700 рублей, то в сетевых магазинах продукт обходится значительно дороже. Так, в магазине «ВкусВилл» за кило отборной краснодарской ягоды просят 875 рублей. А в «Перекрестке» волгоградцам приходится платить 850 рублей.





Уже через полторы-две недели цены на один из самых ходовых летних товаров, скорее всего, поползут вниз из-за начала сезона местной ягоды.

- В этом году мы рассчитываем на неплохой урожай – апрельские заморозки лишь незначительно подморозили первые цветочки, - рассказывает фермер из Дубовского района Екатерина Сапункова. – Во сколько оценят товар на рынке, сказать пока сложно. Мы продаем клубнику оптом, и в прошлом году килограмм ягоды лично у нас стоил 350 рублей.





Каким бы вкусным и манящим ни была первая партия спелой клубники, волгоградцам советуют не терять головы и сохранять чувство меры.

- В первую очередь осторожность следует соблюдать волгоградцам с сахарным диабетом, аллергическими реакциями на продукт и с заболеваниями желудочно-кишечного тракта – язвенной болезнью, хроническим гастритом. Иногда бабушка из самых лучших побуждений несет килограмм клубники своему внуку. Но дети очень чувствительны к новым продуктам, и у ребенка может быть непереносимость к ягоде. Поэтому перед покупкой клубники детям нужно десять раз подумать, - рассказывает профессор ВолгГМУ Михаил Стаценко. – Людям без каких-либо заболеваний также не стоит есть ее килограммами. Взяли горсточку, тщательно помыли ее под струей проточной воды, дождались, пока стечет вся влага и только после этого сказали себе «Приятного аппетита»!