Восемь автомобилей, по уточненным данным, столкнулись сегодня, 18 мая, на Второй продольной в Советском районе Волгограда.

- Водитель автомобиля КАМАЗ не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с 7 двигающимися впереди машинами, - сообщили предварительные причины аварии в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Напомним, что ранее о массовом столкновении автомобилей рассказали очевидцы. На видеокадрах с места происшествия видно, что в числе пострадавших авто есть грузовик, который, судя по всему, является передвижным флюорографическим кабинетом.

На месте происшествия работают экипажи Госавтоинспекции. Движение в районе ДТП затруднено.

По данным облздрава, в результате ДТП за медицинской помощью к медикам обратились 2 человека. После осмотра они отказались от госпитализации.

Скриншот с видео на Волгоград / МАКС

