Почти 200 волгоградцев пришли к врачам с насекомыми-«присосками»





В Волгоградской области с начала этого года зафиксировано 199 случаев обращения жителей к медикам в связи с присасыванием клещей. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, среди них – 68 детей. Только за последнюю неделю зарегистрировано 86 фактов обращений жителей региона за медпомощью из-за нападения клещей.

Напомним, максимальная численность клещей фиксируется как раз в мае-июне. В это время буйно растет трава, излюбленное место обитания клещей. После июня ожидается спад активности этих насекомых, которые могут заразить человека опасными инфекциями, а в августе наступает второй подъем.

В РПН напомнили, что исследование присосавшихся клещей проходят на возмездной основе в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».



