



В Волжском 16-летний подросток дважды избил мужчину после ссоры у магазина. В больницу пострадавший поступил с тяжелыми травмами головы.

Встреча подростка и его 48-летнего оппонента случилась ночью 10 мая у магазина на улице Западной. Когда взрослый мужчина попросил добавить денег на сигареты, его новый знакомый, не применяя дипломатических навыков, набросился на него с кулаками. Остановить его смогли находившиеся рядом знакомые. Однако в скором времени подросток встретил свою жертву – уже на улице Школьной. Там он вновь набросился на волжанина с кулаками, продолжая наносить удары в голову.

- Пострадавший упал на асфальт, ударившись головой. Однако даже после этого молодой человек продолжил избиение. В больницу его доставили в тяжелом состоянии. Уже после обследования выяснилось, что мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, тяжелый ушиб головного мозга и перелом свода черепа, - рассказывают в СУ СК России по Волгоградской области.

Задержанного подростка отправили в СИЗО. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства и детали преступления.

