Суд в Москве выпустил из СИЗО бывшую волгоградскую чиновницу





Мещанский районный суд Москвы накануне, 13 мая, заменил содержание в СИЗО экс-заместителю председателя облкомприроды Ирине Паниной на запрет на совершение определенных действий. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на картотеку суда. Кроме того, сегодня, 14 мая, в Мещанском райсуде состоятся заседания по решению вопроса о мере пресечения для председателя облкомприроды Алексея Сивокоза и начальника правового управления администрации Волгограда Дарьи Казанковой. При этом не исключено, что руководитель комитета Волгоградской области может выйти из СИЗО под домашний арест. В картотеке значится рассмотрение двух дел – о продлении меры пресечения Алексею Сивокозу и избрание меры пресечения в виде домашнего ареста. Что касается Дарьи Казанковой, то ее судьбу решат сегодня в рамках рассмотрения дела о продлении ареста.

Напомним, Алексей Сивокоз, Дарья Казанкова и Ирина Панина были задержаны в Волгограде 17 декабря 2025 года, этапированы в Москву и помещены в СИЗО. Их подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 285 УК РФ – злоупотребление должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия.



Попытки арестованных обжаловать меру пресечения и выйти из СИЗО до настоящего времени были безуспешными. Однако не исключено, что все они окажутся скоро на свободе.



