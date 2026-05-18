



Жительница Волгограда Ирина Слащева, чей сын погиб на СВО, требует приостановить процедуру захоронения неизвестного, в котором она не признала своего самого близкого человека. Как рассказала ИА «Высота 102» Ирина Ивановна, похороны могут состояться уже в ближайшие часы, однако в гробу, утверждает женщина, находятся останки не ее сына, а неизвестного человека. При этом на немедленном погребении настаивает ее бывший муж, которому, как утверждает волгоградка, все равно, сын его в гробу или кто-то другой.

Сын Ирины Ивановны Кирилл Слащев ушел на СВО из СИЗО Ленинска 7 октября 2024 года. Молодой мужчина был осужден на 4 года за хулиганство и, чтобы не отбывать наказание, подписал контракт с Минобороны. А в начале января 2025 года женщина получила извещение о том, что ее сын пропал без вести. Все эти страшные месяцы мать тщетно искала своего сына, обращаясь в многочисленные инстанции – в Красный Крест, в Минобороны, к Уполномоченному по правам человека Российской Федерации. Женщина также сдала тест ДНК. Страшное известие пришло в начале мая 2026 года – ее сына официально признали погибшим. Оказалось, он погиб спустя ровно месяц, как убыл в зону спецоперации, 7 ноября.

– Позвонили из военкомата Черкесска Кабардино-Балкарии – мы уехали туда с сыном из Волгограда, когда в 1995 году я развелась со своим мужем. А после того, как сын окончил там школу, мы сюда вернулись. Я сообщила сведения о нашем новом адресе. А сама поехала в морг в Ростов-на-Дону, – рассказывает волгоградка.





В ростовском морге Ирине Слащевой сообщили, что ее сына «откопали 28 апреля 2026 года». Однако по предъявленным ей фотографиям она не опознала Кирилла.

– Это был не мой сын. Я поняла это по фотографиям зубов. У Кирилла были частые зубы, он даже носил пластинку, выравнивал их. А на фото неизвестного человека зубов почти не было, к тому же на верхней челюсти был железный штифт. Но штифта у моего сына никогда не было, – продолжает собеседница.

Когда Ирина Ивановна заявила, что не опознала Кирилла и требует сделать тест ДНК, она, по ее словам, сразу столкнулась с жесткой позицией военных.

– Мне сказали, что никакого ДНК делать не будут. Заявили, что, если я откажусь опознать Кирилла, то его отправят в Луганск и похоронят на какой-нибудь Аллее Славы. Я была в шоке, стала кричать. Тогда ко мне подошел какой-то майор, сказал, что тест ДНК сделают. И действительно, я сдала биоматериал и уехала домой. Стала ждать результатов, – говорит женщина.

Однако вскоре на нее обрушилась другая весть.

– Мне позвонили из военкомата Черкесска и сказали, что гроб с телом моего сына уже отправлен в Волгоград. Оказалось, объявился мой бывший муж, который согласился похоронить якобы его сына без ДНК! Я была потрясена. Но в военкомате заявили, что у нас с бывшим мужем – равные права, и, если муж готов похоронить, то ему и привезут. Моего согласия на это и не требуется. А когда я спросила, почему же не соблюдаются мои права, если я хочу получить тест ДНК, они развели руками. Я после этого позвонила бывшему, попыталась его пристыдить – как же так, ты отец, неужели пойдешь на то, чтобы похоронить чужого человека вместо нашего сына?! На что он мне ответил, что ему все равно, и ему нужны только выплаты, – рассказывает Ирина Ивановна.





По словам женщины, отец из жизни Кирилла пропал сразу после развода.

– Алименты он платил, но на этом его присутствие в жизни нашего сына закончилось. Он его не видел 31 год, все это время, что прошло после развода. А когда на Кирилла завели уголовное дело, злорадствовал, говорил: так тебе и надо, сама виновата, что так сына воспитала, – продолжает волгоградка.

Однако, рассказывает Ирина, когда ее бывший муж узнал, что Кирилл собирается подписать контракт с Минобороны, сам в соцсетях нашел своего сына.

– Он на жалость Кириллу надавил, сказал, что после инсульта потерял подвижность, плохо передвигается, что скоро умрет. Ну у сына и растаяло сердце, они даже немного пообщались, – делится собеседница.

Узнав, что ее бывший супруг готов похоронить чужого человека под видом своего сына, Ирина Ивановна заметалась, как раненая волчица.

– Я его умоляла, взывала к его совести, говорила, что это преступление, но ему было все равно. Юристы мне посоветовали добиться приостановки захоронения через суд. Перед этим я написала заявление в военную прокуратуру, но пока суд рассмотрит мой вопрос мой бывший муж проведет похороны. И тогда я никогда не докажу, что в земле будет лежать не мой сын. А ведь кто-то тоже ждет этого человека, останки которого нам преподносят как нашего родственника. Я просто не знаю, куда еще бежать, к кому взывать, кого просить, чтобы этот кошмар остановился. Всего-то надо подождать несколько дней, чтобы пришли результаты ДНК, – говорит отчаявшаяся женщина.

Корреспондент ИА «Высота 102» попытался связаться с Сергеем Юрьевичем, бывшим мужем Ирины Ивановны и биологическим отцом Кирилла. Однако на звонок ответила женщина, которая потребовала, чтобы Сергею Юрьевичу больше никто не звонил и что ему нечего сказать.

Между тем, тело человека, которого выдают за сына Ирины Ивановны, уже привезли в Волгоград. Оно находится в морге и в любой момент может быть предано земле.