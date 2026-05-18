Мощная магнитная буря накроет волгоградцев в начале недели





Очередная магнитная буря накроет волгоградцев уже сегодняшним вечером. Ее натиск метеозависимые горожане ощутят и завтрашним утром.

Мощную «встряску» волгоградцы, знающие о геомагнитных возмущениях безо всякого календаря, ощутят сегодня около 18:00. К ночи специалисты ожидают временное затишье, которое разразится новым витком – буря, по предварительным прогнозам, продлится до завтрашнего обеда.

- На обратной стороне Солнца сформировался один из самых опасных за последние годы центров активности, - рассказали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. – Какая-то совершенно невероятных размеров группа солнечных пятен сформировалась на обратной стороне Солнца и наблюдается в данный момент находящимся там космическим аппаратом. Честно говоря, трудно сходу вспоминать за последний год что-то сравнимое. Так как Солнце при наблюдении с Земли совершает полный оборот за четыре недели, то примерно через неделю эта область появится в поле зрения Земли на левом краю Солнца, а затем потребуется еще неделя, чтобы она переместилась в наиболее опасное положение – точно напротив Земли. Сейчас же активная область выглядит только набирающей энергию, и признаков сильной активности на той стороне Солнца не видно. Если там начнутся крупные взрывы, то их можно будет увидеть с Земли по вылетающим из-за края Солнца плазменным облакам.

После ожидающихся в ближайшее время возмущений горожане смогут вздохнуть с облегчением. В ближайшие дни повторения подобных ситуаций не ожидается.

