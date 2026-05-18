Потерял обе ноги, но вернулся за штурвал: судьба настоящего человека Алексея Маресьева

С портретами дедов, маршалов Победы и Сталина: первый большой фоторепортаж с парада 9 Мая в Сталинграде

Создала «живую воду»: как «госпожа Пенициллин» спасла военный Сталинград от эпидемии холеры

 Новые автомобильные заграждения установят на границе Ростовской области
Пункты пропуска госграницы в Ростовской области оборудуют новыми средствами принудительной остановки автомобилей. Как сообщает Привет-Ростов, филиал Дирекции по строительству и эксплуатации объектов Росграницы уже разместил тендеры на электронной торговой...
 СКЖД: на юге России задержаны 16 пассажирских поездов
16 пассажирских поездов задержаны в связи с приостановкой движения по Крымскому мосту. Об этом сообщает 18 мая Северо-Кавказская железная дорога. - В Краснодарском регионе СКЖД...
ФСБ в Волгограде предотвратила утечку секретных данных из обладмина

18.05.2026 10:21
В Волгограде сотрудники регионального Управления ФСБ России предотвратили утечку секретных данных из областной администрации. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве,  угроза были выявлены  во время очередной проверки в феврале 2026 года в областном комитете транспорта и дорожного хозяйства.  

– При осуществлении выездной внеплановой проверки обеспечения защиты государственной тайны в Комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области комиссией в составе сотрудников Управления выявлены факты нарушения работы с секретными документами одним из специалистов Комитета, имеющего доступ к сведениям, составляющим государственную тайну по второй форме. В ходе анализа компьютера для обработки несекретной информации с открытым доступом в Интернет, расположенного в одном из кабинетов Комитета, специалистами УФСБ обнаружены электронные копии документов, относящихся к сведениям, составляющим государственную тайну, – уточнили в управлении ФСБ России. – По результатам проверки выявлена причастность сотрудника областной администрации к совершению действий, способных привести к разглашению секретных сведений, утрате их носителей либо утечке таких сведений по техническим каналам связи, что создает угрозу национальной безопасности РФ. 

Чтобы не допустить утечки секретных данных, по инициативе сотрудников УФСБ работник профильного комитета  был лишен допуска к государственной тайне.

– Сохранение критически важной государственной информации является приоритетным направлением деятельности ведомства в вопросах обеспечения безопасности Российской Федерации, – напоминают в Управлении. 

С декабря 2025 года по апрель 2026 года сотрудники УФСБ России по Волгоградской области пресекли на территории региона 116 случаев нарушения законодательства в сфере обеспечения сохранности секретных данных. В отношении лиц и организаций, имеющих допуск к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, возбуждено 59 дел об административных правонарушениях, внесено 5 представлений об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности РФ и 52 представления об устранении причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений.

