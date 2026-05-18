ФСБ в Волгограде предотвратила утечку секретных данных из обладмина





В Волгограде сотрудники регионального Управления ФСБ России предотвратили утечку секретных данных из областной администрации. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, угроза были выявлены во время очередной проверки в феврале 2026 года в областном комитете транспорта и дорожного хозяйства.

– При осуществлении выездной внеплановой проверки обеспечения защиты государственной тайны в Комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области комиссией в составе сотрудников Управления выявлены факты нарушения работы с секретными документами одним из специалистов Комитета, имеющего доступ к сведениям, составляющим государственную тайну по второй форме. В ходе анализа компьютера для обработки несекретной информации с открытым доступом в Интернет, расположенного в одном из кабинетов Комитета, специалистами УФСБ обнаружены электронные копии документов, относящихся к сведениям, составляющим государственную тайну, – уточнили в управлении ФСБ России. – По результатам проверки выявлена причастность сотрудника областной администрации к совершению действий, способных привести к разглашению секретных сведений, утрате их носителей либо утечке таких сведений по техническим каналам связи, что создает угрозу национальной безопасности РФ.

Чтобы не допустить утечки секретных данных, по инициативе сотрудников УФСБ работник профильного комитета был лишен допуска к государственной тайне.

– Сохранение критически важной государственной информации является приоритетным направлением деятельности ведомства в вопросах обеспечения безопасности Российской Федерации, – напоминают в Управлении.

С декабря 2025 года по апрель 2026 года сотрудники УФСБ России по Волгоградской области пресекли на территории региона 116 случаев нарушения законодательства в сфере обеспечения сохранности секретных данных. В отношении лиц и организаций, имеющих допуск к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, возбуждено 59 дел об административных правонарушениях, внесено 5 представлений об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности РФ и 52 представления об устранении причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений.