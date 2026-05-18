Волгоградские дзюдоисты сразились за «Кубок военной разведки»

В минувшие выходные завершился второй этап Детской лиги дзюдо «Кубок военной разведки» среди юношей и девушек 2012–2017 годов рождения. Турнир собрал перспективных спортсменов из разных регионов страны и подтвердил статус одной из ключевых площадок для выявления молодых талантов в отечественном дзюдо.

На татами сошлись представители республик Татарстан, Башкортостан и Мордовия, а также дзюдоисты из Самарской, Пензенской, Оренбургской и Волгоградской областей. Масштаб соревнования подчеркнул его значимость в системе детско юношеского спорта России: для многих участников эти состязания стали важным шагом на пути к большим достижениям.

Атмосфера турнира отличалась особой напряжённостью: юные спортсмены демонстрировали не только отточенную технику и тактическое мышление, но и несгибаемую волю к победе. Каждая схватка сопровождалась эмоциональной поддержкой тренеров и болельщиков, что придавало состязаниям дополнительную динамику.





По итогам упорной борьбы волгоградские спортсмены завоевали две серебряные медали:

Абдурахман Абдуллаев поднялся на вторую ступень пьедестала в весовой категории 34 кг, проявив стойкость и грамотную тактику ведения поединка.

Алёна Гордеева завоевала «серебро» в категории 48 кг, продемонстрировав высокий уровень подготовки и бойцовский характер.

Успех воспитанников стал заслугой тренерского штаба, под руководством которого спортсмены оттачивали мастерство. Особую благодарность заслуживают Максим Иванов и Сергей Слесарев – их методический подход и поддержка сыграли ключевую роль в достижении высоких результатов.

Второй этап «Кубка военной разведки» не только выявил сильнейших в своих категориях, но и укрепил традиции спортивного братства между регионами. Организаторы отметили высокий уровень организации турнира и готовность участников к дальнейшему росту.

Александр Веселовский

Фото: пресс-служба «Динамо» Волгоград