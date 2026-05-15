Дубовский районный суд Волгоградской области удовлетворил иск о взыскании 3 миллионов рублей с ООО «Симбирское» - владельца КАМАЗа, на котором было совершено смертельное ДТП. Указанная сумма будет выплачена троим детям погибшего в аварии 34-летнего мужчины в качестве компенсации морального вреда.

Как уточнили в прокуратуре региона, ранее за совершение этого ДТП был осужден к 9 годам лишения свободы в колонии-поселении 39-летний житель Самарской области Денис Гусев, который находился за рулем КАМАЗа. После вступления в силу приговора, законный представитель детей обратился с просьбой в прокуратуру о взыскании денежной компенсации с владельца грузовика, которым управлял осужденный. Надзорное ведомство направило иск в суд. Требования были удовлетворены.

Смертельная авария произошла ночью 23 декабря 2022 года в Дубовском районе на трассе Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград». За рулем КАМАЗа находился Гусев, который ранее был лишен водительских прав за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. В нарушении правил дорожного движения водитель большегруза пересек сплошную горизонтальную дорожную разметку, выехав на встречную полосу движения, где по своей полосе навстречу двигался микроавтобус Mercedes-Benz.

В результате ДТП погибли 34-летний и 17-летний пассажиры микроавтобуса, 35-летнему и 28-летнему мужчинам, также ехавшим в данном автомобиле, причинены тяжкие телесные повреждения.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!