



Пункты пропуска госграницы в Ростовской области оборудуют новыми средствами принудительной остановки автомобилей. Как сообщает Привет-Ростов, филиал Дирекции по строительству и эксплуатации объектов Росграницы уже разместил тендеры на электронной торговой площадке.

По информации журналистов, на границе соседнего с Волгоградской областью региона установят 90 автомобильных заградителей «Кактус – 40» и 90 портативных заграждений «Лиана – 6000».

Подобные устройства используются для принудительной остановки транспорта различного типа.

Фото: нпо-см.рф