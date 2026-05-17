Квартиры в доме «Шурика» и лакшери-высотках в Москве: стал известен список арестованной недвижимости «бизнесдепутата» Короткова

С портретами дедов, маршалов Победы и Сталина: первый большой фоторепортаж с парада 9 Мая в Сталинграде

Создала «живую воду»: как «госпожа Пенициллин» спасла военный Сталинград от эпидемии холеры

 Бастрыкин обратил внимание на дело об истязаниях ростовчанкой детей
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил ростовским следователям подготовить ему доклад о ходе расследования уголовного дела фактам халатности и истязания. Как сообщает Привет-Ростов, в основе дела – истязание матерью...
 Волгоградцам объяснили, почему в магазинах не осталось российского картофеля
Запасы российского картофеля составляют более 1,3 млн тонн. При этом, как сообщает «Парламенсткая газета», торговые сети не спешат закупать отечественную сельхозпродукцию, отдавая предпочтения картофелю из Египта, КНР и Азербайджана....
Потерял обе ноги, но вернулся за штурвал: судьба настоящего человека Алексея Маресьева

«И сны такие снятся, что кто-то зовет: "Леша, Леша, вставай, там тебе припасена хорошая кровать, иди туда спать...» Так я провел 18 суток без единой крошки во рту. Съел я за это время горсть муравьев и пол-ящерицы. Причем, я отморозил ноги. Я летел в кожанке и в унтах. Пока я ходил с места на место, в них попала вода, так как кругом уже таяло, а ночью было холодно, мороз и ветер, а в унтах вода, и я, таким образом, отморозил себе ноги. Но я не догадался, что ноги у меня отморожены, я думал, что не могу идти от голода...». О событиях, которые стали основой художественной книги и трогательного фильма знаменитый лётчик Алексей Маресьев говорил спокойно и будто бы обыденно. Наверное, от того, что он не ждал популярности, не грезил частыми встречами и интервью. Его настоящей страстью в жизни была авиация. Ради нее он и совершил свой личный подвиг. Подвиг настоящего человека.

Алексей Маресьев родился 20 мая 1916 года в Камышине Саратовской губернии. Ушел из жизни 18 мая 2001 года после инфаркта, не дожив всего два дня до своего 85-летия.

Авиацией загорелся еще в детстве

С самого детства жизнь закаляла слабого от рождения мальчишку. Будущий лётчик пережил страшный голод в Поволжье, справился с осложнённой ревматизмом малярией, трижды тонул в Волге и трижды был спасён. Кто-то назовет это удачей, кто-то - защитой надёжного ангела-хранителя. Но факт остается фактом - об испытаниях, которые могут стоить человеку жизни, Алексей Маресьев узнал еще до войны.

Впервые увидев самолет еще в 30-е годы, Алексей почувствовал - это его! Небо и авиация настолько прочно засели в его душе, что, даже получая отказы из летного военного училища, со своей мечтой он не прощался.

Худой, болезненного вида юноша, в 1934 он по разнорядке отправился на заготовку леса в Комсомольск-на-Амуре, где однажды группа комсомольцев решила создать свой собственный аэроклуб. Энтузиасты расчищали тайгу под аэродром, строили бараки для учебных классов, хлопотали над выделением старенького самолета У-2. Проявив упорство, которое еще не раз понадобится ему в жизни, Алексей Маресьев стал одним из немногих, кто не бросил обучения и добился результата - в пятую годовщину Комсомольска-на-Амуре, отмечавшуюся в 1937 году, молодой летчик из Камышина совершил свой первый самостоятельный полет.

Добирался до своих 18 суток

Тогда же, в 1937 году, юношу призвали в Красную Армию и направили в авиа отряд пограничной части на Сахалине. В маленьком захолустном селе Рыковское Алексей Маресьев задерживаться не хотел - не видел перспектив. Весь год он писал обращения с просьбой зачислить его в авиашколу. И в 1939 году своей цели наконец добился.

«Однажды я дежурю на главном аэродроме, и меня вызывает командир звена. Встречает он меня словами: «До свиданья, до свиданья». Я говорю: «Что это за до свиданья?». – «А ты улетаешь». Оказывается, по моей докладной записке меня направили на фронт... " Из воспоминаний Алексея Маресьева, опубликованных «Российской газетой» к столетию лётчика.


- Первый боевой вылет Маресьева состоялся 23 августа 1941 года в районе Кривого Рога. А в марте 1942 года он был переброшен на Северо-Западный фронт, - рассказывает учёный секретарь Камышинского историко-краеведческого музея Нелли Косухина. - На фронте младший лейтенант Маресьев, летавший на новом истребителе ЯК-1, за пять дней сбил сразу четыре вражеских самолета и произвел 20 штурмовок фашистских войск! За это его представили к ордену боевого Красного Знамени и очередному воинскому званию «лейтенант».

А четвёртого апреля жизнь Алексея Маресьева изменилась навсегда. Все начиналось, как обычно - подготовка, вылет в район «Демьянского котла» в Новгородской области. В этом бою самолёт лётчика подбили. Сам он был тяжело ранен...

...Пробили мне мотор. А я был над их территорией. Высота была метров 800. Я немного оттянул самолет на свою территорию, километров за 12, но там были леса и болота, и сесть было негде. Я и пошел садиться на лес, а там лес редкий и высокий и на лес садиться было очень трудно. Я прикрылся рукой, чтобы не удариться, может быть, думаю, жив останусь, так, чтобы глаза не выбило. Положил голову на руки, и здесь слева я увидел площадку. И здесь я сделал большую глупость... - публиковали в «РГ» воспоминания Алексея Петровича. Те, кто в детстве называл Алексея слабым здоровьем, вряд ли мог предположить, что когда- то он, этот прежде болезненный мальчик, будет пробираться к своим 18 суток! Ползком. Страдая от галлюцинаций из-за контузии и ориентируясь только по солнцу.

- Еле живого летчика обнаружили мальчишки из деревни Плав Кисловского сельсовета Валдайского района - Серёжа Малин и Саша Вихров. Отец Саши Михаил Алексеевич Вихров отвёз Алексея на подводе в свой дом. Оттуда Маресьева забрали в родной авиационный полк, и на самолете доставили на «Большую землю» - в Москву, в военный госпиталь, - добавляют Нелли Косухина. - 3 мая 1942 года врачи, обследовав Маресьева, пришли к заключению об ампутации 1/3 голени обеих ног.

...Однажды пришел профессор, принесли меня в операционную, он взял стерильные ножницы и просто на моих глазах отрезал ноги этими ножницами. В некоторых местах, где были еще немного живые ткани, было больно, но вообще больно не было. Я спрашиваю: "Товарищ профессор, это вся операция?"...

«Я хочу летать!»

В августе 1943-го Алексею Маресьеву принесли протезы. Услышав от медсестры историю иностранного летчика, который летал, не имея обеих ног, участник войны заметно оживился и воспрял духом. Поверил - все возможно!

- С тех пор Алексей Маресьев начал тренироваться, готовясь к тому, чтобы летать на протезах. Тренировки продолжались в санатории, куда он был направлен в сентябре 1942 года. Но от рапорта «К выполнению боевого задания готов!» его отделяли девять месяцев. За это время он прошел переподготовку в трех летных военных подразделениях в Ибреси (Чувашия), Люберцах и в Иваново, - комментируют в Камышинском историко-краеведческом музее.


К своей цели упрямый летчик в прямом и переносном смысле шёл шаг за шагом. Сначала ему предстояло научиться ходить на протезах с тростью, а после отбросить ее в сторону и двигаться без дополнительной опоры так, чтобы мало кто вокруг догадывался о тяжелейшей травме. Несмотря на то, что протезы были грубыми, тяжелыми и не сгибающимися в голеностопе, Алексей Маресьев уверенно тренировался, а в дни, когда в санаторий приезжали врачи, еще и ходил на танцы. В конце концов вместо списания ему решили дать шанс!

... Я носил брюки на выпуск, тогда был в пижаме. Прихожу и говорю: «Доктор, я у вас, наверно, комиссию не буду проходить, но я бы хотел поговорить с вами. Я хочу летать».

Он на меня смотрит:

- Если вы летчик, то будете летать.

- Мне придется прямо вернуться в госпиталь, и я хочу заранее с вами поговорить.

- А что у вас такое?

- Я на обеих искусственных ногах.

- Да что вы говорите?!

Я прошелся. Он говорит:

- Нет, вы шутите. В самом деле?

Здесь мой врач стал уже улыбаться и говорит, что это действительно так.

- И летать хотите?

- Да.

- А ну, еще раз пройдите.

Я опять прошел. Потом я говорю:

- Если вы интересуетесь, как я владею протезами, то приходите сегодня в клуб, я там буду танцевать... Из воспоминаний Алексея Маресьева

В феврале 1943-го Алексей Маресьев совершил свой первый после ранения вылет. Однако на фронте к пилоту, прошедшему тяжелейшие испытания, еще долго присматривались. Сможет ли? Выполняя лишь патрулирование в районе аэродрома, Маресьев не форсировал события и ждал...

И вот 10 июля 1943-го лётчик в составе эскадрильи капитана Александра Числова наконец вылетел на боевое задание. На глазах своего командира он сбил вражеский самолет, а уже на следующий день в воздушном бою спас командира 160-го авиаполка Валериана Яманова и его ведомого. За этой бой Маресьева представили к званию Героя Советского Союза. 3 сентября в Кремле Героям СССР Александру Числову и Алексею Маресьеву вручили Золотые Звезды и ордена Ленина.

- Всего за время войны Алексей Петрович совершил 86 боевых вылетов, сбил 11 самолётов врага: четыре до ранения и семь – уже после. С 1946 года уволен в отставку в звании «майор». Свои последние вылеты на самолете (учебном У-2) Алексей Петрович совершил в начале 50-х годов в качестве инструктора спецшколы ВВС в Москве, - комментирует Нелли Косухина.

«Я так много не стонал»

История лётчика, победившего в борьбе с обстоятельствами, легла в основу книги Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке». Познакомившись с героем в части, военный корреспондент сначала написал очерк для «Правды». Интересно, что свою резолюцию на текст выдал Иосиф Сталин. «Интересно, но своевременно ли рассказывать сейчас о том, что в нашей авиации воюют безногие летчики? Пусть товарищ Полевой напишет об этом подробней...»


К работе над произведением писатель вернулся в 1946 году. Тогда же произведение опубликовали сначала в журнале, а после - отельной книгой. Спустя два года, когда на экраны вышел одноименный фильм, о подвиге Алексея Маресьева узнали во всей стране, в том числе в его родном Камышине.

- Произведение действительно очень близко к реальной истории, однако в нем есть небольшие авторские отклонения от реальности: спасители Маресьева там не мальчишки, а взрослые парни Александр Вихров и Сергей Малин – им было по 19 и 20 лет. Или, к примеру, в книге Маресьев пытался съесть ежа, а в действительности это была ящерица, - отмечают в историко-краеведческом музее Камышина.

По словам близких, Алексей Петрович не перечитывал книги о себе. Лишь однажды посмотрел и фильм. Когда же его спросили, понравилась ли ему картина, ответил скромно: «В основном доволен. Вот только он много стонет. Я так много не стонал. Но, может, это актерский прием — все преувеличивать...»

Фото с сайте Госкаталог.РФ

