



«И сны такие снятся, что кто-то зовет: "Леша, Леша, вставай, там тебе припасена хорошая кровать, иди туда спать...» Так я провел 18 суток без единой крошки во рту. Съел я за это время горсть муравьев и пол-ящерицы. Причем, я отморозил ноги. Я летел в кожанке и в унтах. Пока я ходил с места на место, в них попала вода, так как кругом уже таяло, а ночью было холодно, мороз и ветер, а в унтах вода, и я, таким образом, отморозил себе ноги. Но я не догадался, что ноги у меня отморожены, я думал, что не могу идти от голода...». О событиях, которые стали основой художественной книги и трогательного фильма знаменитый лётчик Алексей Маресьев говорил спокойно и будто бы обыденно. Наверное, от того, что он не ждал популярности, не грезил частыми встречами и интервью. Его настоящей страстью в жизни была авиация. Ради нее он и совершил свой личный подвиг. Подвиг настоящего человека.

Алексей Маресьев родился 20 мая 1916 года в Камышине Саратовской губернии. Ушел из жизни 18 мая 2001 года после инфаркта, не дожив всего два дня до своего 85-летия.

Авиацией загорелся еще в детстве

С самого детства жизнь закаляла слабого от рождения мальчишку. Будущий лётчик пережил страшный голод в Поволжье, справился с осложнённой ревматизмом малярией, трижды тонул в Волге и трижды был спасён. Кто-то назовет это удачей, кто-то - защитой надёжного ангела-хранителя. Но факт остается фактом - об испытаниях, которые могут стоить человеку жизни, Алексей Маресьев узнал еще до войны.

Впервые увидев самолет еще в 30-е годы, Алексей почувствовал - это его! Небо и авиация настолько прочно засели в его душе, что, даже получая отказы из летного военного училища, со своей мечтой он не прощался.

Худой, болезненного вида юноша, в 1934 он по разнорядке отправился на заготовку леса в Комсомольск-на-Амуре, где однажды группа комсомольцев решила создать свой собственный аэроклуб. Энтузиасты расчищали тайгу под аэродром, строили бараки для учебных классов, хлопотали над выделением старенького самолета У-2. Проявив упорство, которое еще не раз понадобится ему в жизни, Алексей Маресьев стал одним из немногих, кто не бросил обучения и добился результата - в пятую годовщину Комсомольска-на-Амуре, отмечавшуюся в 1937 году, молодой летчик из Камышина совершил свой первый самостоятельный полет.

Добирался до своих 18 суток

Тогда же, в 1937 году, юношу призвали в Красную Армию и направили в авиа отряд пограничной части на Сахалине. В маленьком захолустном селе Рыковское Алексей Маресьев задерживаться не хотел - не видел перспектив. Весь год он писал обращения с просьбой зачислить его в авиашколу. И в 1939 году своей цели наконец добился.

«Однажды я дежурю на главном аэродроме, и меня вызывает командир звена. Встречает он меня словами: «До свиданья, до свиданья». Я говорю: «Что это за до свиданья?». – «А ты улетаешь». Оказывается, по моей докладной записке меня направили на фронт... " Из воспоминаний Алексея Маресьева, опубликованных «Российской газетой» к столетию лётчика.





- Первый боевой вылет Маресьева состоялся 23 августа 1941 года в районе Кривого Рога. А в марте 1942 года он был переброшен на Северо-Западный фронт, - рассказывает учёный секретарь Камышинского историко-краеведческого музея Нелли Косухина. - На фронте младший лейтенант Маресьев, летавший на новом истребителе ЯК-1, за пять дней сбил сразу четыре вражеских самолета и произвел 20 штурмовок фашистских войск! За это его представили к ордену боевого Красного Знамени и очередному воинскому званию «лейтенант».

А четвёртого апреля жизнь Алексея Маресьева изменилась навсегда. Все начиналось, как обычно - подготовка, вылет в район «Демьянского котла» в Новгородской области. В этом бою самолёт лётчика подбили. Сам он был тяжело ранен...

...Пробили мне мотор. А я был над их территорией. Высота была метров 800. Я немного оттянул самолет на свою территорию, километров за 12, но там были леса и болота, и сесть было негде. Я и пошел садиться на лес, а там лес редкий и высокий и на лес садиться было очень трудно. Я прикрылся рукой, чтобы не удариться, может быть, думаю, жив останусь, так, чтобы глаза не выбило. Положил голову на руки, и здесь слева я увидел площадку. И здесь я сделал большую глупость... - публиковали в «РГ» воспоминания Алексея Петровича. Те, кто в детстве называл Алексея слабым здоровьем, вряд ли мог предположить, что когда- то он, этот прежде болезненный мальчик, будет пробираться к своим 18 суток! Ползком. Страдая от галлюцинаций из-за контузии и ориентируясь только по солнцу.

- Еле живого летчика обнаружили мальчишки из деревни Плав Кисловского сельсовета Валдайского района - Серёжа Малин и Саша Вихров. Отец Саши Михаил Алексеевич Вихров отвёз Алексея на подводе в свой дом. Оттуда Маресьева забрали в родной авиационный полк, и на самолете доставили на «Большую землю» - в Москву, в военный госпиталь, - добавляют Нелли Косухина. - 3 мая 1942 года врачи, обследовав Маресьева, пришли к заключению об ампутации 1/3 голени обеих ног.

...Однажды пришел профессор, принесли меня в операционную, он взял стерильные ножницы и просто на моих глазах отрезал ноги этими ножницами. В некоторых местах, где были еще немного живые ткани, было больно, но вообще больно не было. Я спрашиваю: "Товарищ профессор, это вся операция?"...

«Я хочу летать!»

В августе 1943-го Алексею Маресьеву принесли протезы. Услышав от медсестры историю иностранного летчика, который летал, не имея обеих ног, участник войны заметно оживился и воспрял духом. Поверил - все возможно!

- С тех пор Алексей Маресьев начал тренироваться, готовясь к тому, чтобы летать на протезах. Тренировки продолжались в санатории, куда он был направлен в сентябре 1942 года. Но от рапорта «К выполнению боевого задания готов!» его отделяли девять месяцев. За это время он прошел переподготовку в трех летных военных подразделениях в Ибреси (Чувашия), Люберцах и в Иваново, - комментируют в Камышинском историко-краеведческом музее.





К своей цели упрямый летчик в прямом и переносном смысле шёл шаг за шагом. Сначала ему предстояло научиться ходить на протезах с тростью, а после отбросить ее в сторону и двигаться без дополнительной опоры так, чтобы мало кто вокруг догадывался о тяжелейшей травме. Несмотря на то, что протезы были грубыми, тяжелыми и не сгибающимися в голеностопе, Алексей Маресьев уверенно тренировался, а в дни, когда в санаторий приезжали врачи, еще и ходил на танцы. В конце концов вместо списания ему решили дать шанс!

... Я носил брюки на выпуск, тогда был в пижаме. Прихожу и говорю: «Доктор, я у вас, наверно, комиссию не буду проходить, но я бы хотел поговорить с вами. Я хочу летать».

Он на меня смотрит:

- Если вы летчик, то будете летать.

- Мне придется прямо вернуться в госпиталь, и я хочу заранее с вами поговорить.

- А что у вас такое?

- Я на обеих искусственных ногах.

- Да что вы говорите?!

Я прошелся. Он говорит:

- Нет, вы шутите. В самом деле?

Здесь мой врач стал уже улыбаться и говорит, что это действительно так.

- И летать хотите?

- Да.

- А ну, еще раз пройдите.

Я опять прошел. Потом я говорю:

- Если вы интересуетесь, как я владею протезами, то приходите сегодня в клуб, я там буду танцевать... Из воспоминаний Алексея Маресьева

В феврале 1943-го Алексей Маресьев совершил свой первый после ранения вылет. Однако на фронте к пилоту, прошедшему тяжелейшие испытания, еще долго присматривались. Сможет ли? Выполняя лишь патрулирование в районе аэродрома, Маресьев не форсировал события и ждал...

И вот 10 июля 1943-го лётчик в составе эскадрильи капитана Александра Числова наконец вылетел на боевое задание. На глазах своего командира он сбил вражеский самолет, а уже на следующий день в воздушном бою спас командира 160-го авиаполка Валериана Яманова и его ведомого. За этой бой Маресьева представили к званию Героя Советского Союза. 3 сентября в Кремле Героям СССР Александру Числову и Алексею Маресьеву вручили Золотые Звезды и ордена Ленина.

- Всего за время войны Алексей Петрович совершил 86 боевых вылетов, сбил 11 самолётов врага: четыре до ранения и семь – уже после. С 1946 года уволен в отставку в звании «майор». Свои последние вылеты на самолете (учебном У-2) Алексей Петрович совершил в начале 50-х годов в качестве инструктора спецшколы ВВС в Москве, - комментирует Нелли Косухина.

«Я так много не стонал»

История лётчика, победившего в борьбе с обстоятельствами, легла в основу книги Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке». Познакомившись с героем в части, военный корреспондент сначала написал очерк для «Правды». Интересно, что свою резолюцию на текст выдал Иосиф Сталин. «Интересно, но своевременно ли рассказывать сейчас о том, что в нашей авиации воюют безногие летчики? Пусть товарищ Полевой напишет об этом подробней...»





К работе над произведением писатель вернулся в 1946 году. Тогда же произведение опубликовали сначала в журнале, а после - отельной книгой. Спустя два года, когда на экраны вышел одноименный фильм, о подвиге Алексея Маресьева узнали во всей стране, в том числе в его родном Камышине.

- Произведение действительно очень близко к реальной истории, однако в нем есть небольшие авторские отклонения от реальности: спасители Маресьева там не мальчишки, а взрослые парни Александр Вихров и Сергей Малин – им было по 19 и 20 лет. Или, к примеру, в книге Маресьев пытался съесть ежа, а в действительности это была ящерица, - отмечают в историко-краеведческом музее Камышина.

По словам близких, Алексей Петрович не перечитывал книги о себе. Лишь однажды посмотрел и фильм. Когда же его спросили, понравилась ли ему картина, ответил скромно: «В основном доволен. Вот только он много стонет. Я так много не стонал. Но, может, это актерский прием — все преувеличивать...»

