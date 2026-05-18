Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев наградил сотрудников Госавтоинспекции отделения МВД России по Старополтавскому району Волгоградской области. Старший лейтенант полиции Ильяс Бисимбеков отмечен медалью МВД России «За смелость во имя спасения», а младший лейтенант полиции Владислава Эбеля - Почетной грамотой МВД России. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Напомним, происшествие случилось в Волгоградской области 1 января 2026 года. В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение, что в русле реки Еруслан возле села Лятошинка под лед провалился автомобиль, в салоне которого находятся люди. На место происшествия выдвинулся наряд Госавтоинспекции.
Прибыв на берег реки, они увидели наполовину затопленный автомобиль, в салоне которого находились водитель и женщина-пассажир. Из-за блокировки дверей люди не могли выбраться из автомобиля, наполненного ледяной водой. Автомобиль могло в любой момент утянуть на середину реки. Тогда Ильяс Бисимбеков принял решение идти на помощь по наледи. Однако на середине пути лед проломился под инспектором, и он провалился в реку. Шагая по грудь в воде и ломая наледь, Ильяс смог добраться до автомобиля, открыл дверь и помог людям выбраться на берег, где их сопроводил до патрульной автомашины Владислав Эбель.
