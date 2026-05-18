Напомним, происшествие случилось в Волгоградской области 1 января 2026 года. В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение, что в русле реки Еруслан возле села Лятошинка под лед провалился автомобиль, в салоне которого находятся люди. На место происшествия выдвинулся наряд Госавтоинспекции.

Прибыв на берег реки, они увидели наполовину затопленный автомобиль, в салоне которого находились водитель и женщина-пассажир. Из-за блокировки дверей люди не могли выбраться из автомобиля, наполненного ледяной водой. Автомобиль могло в любой момент утянуть на середину реки. Тогда Ильяс Бисимбеков принял решение идти на помощь по наледи. Однако на середине пути лед проломился под инспектором, и он провалился в реку. Шагая по грудь в воде и ломая наледь, Ильяс смог добраться до автомобиля, открыл дверь и помог людям выбраться на берег, где их сопроводил до патрульной автомашины Владислав Эбель.