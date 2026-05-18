Волгоград к середине мая заполонили комары





Волгоград к середине мая атаковали комары. По словам горожан, вольготнее всего кровососы ощущают себя в парках и скверах.

- Вечером решили прогуляться по парку, пока еще не ожидая такой активности насекомых. На деле пришлось отбиваться от комаров, кружащих над головой и норовящих залететь в глаза и нос, - рассказывают волгоградцы. – Хотелось надеяться, что сезон, который ожидается активным и многочисленным, начнется немного позже.





Специалисты подтверждают, что сезон комаров уже действительно в самом разгаре. Вылетая из заполненной водой Волго-Ахтубинской поймы, насекомые с каждым днем все стремительнее заселяют улицы города.

- Разлитие поймы в этом году очень большое, поэтому комарам есть где разгуляться. Сейчас они отлично развиваются на мелководье, - комментирует ихтиолог Сергей Яковлев. – С каждым днем насекомых будет становиться все больше. А вот мошка придет к нам уже после того, как вода пойдет на спад.





По прогнозам энтомолога Галины Мельниковой, пик сезона назойливого гнуса придется в Волгограде на середину июня. В области же мошка начнет преследовать жителей чуть раньше.

- В Дону, Медведице и в Хопре вода уже к сегодняшнему дню прогрелась до 20 градусов, – отмечала Галина Мельникова. – Процессы развития мошки проходят быстрее, поэтому единичных насекомых жители могут замечать уже сегодня. Однако массовый вылет в тех местах состоится в третьей-четвертой декаде мая.

