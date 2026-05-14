



Гендиректор одной из строительных компаний стал фигурантом уголовного дела, возбужденным Кировским следственным отделом, в связи с невыплатой зарплаты своим подчиненным. Как сообщили в СУВ СК по Волгоградской области, руководство организации, которая занимается строительством жилых и нежилых зданий, «забыло» рассчитаться со своими сотрудниками за период с марта по май 2025 года. При этом работники в полном объеме исполняли свои трудовые обязанности.

Всего гендиректор задолжал сотрудникам более 170 тысяч рублей. Примечательно, что денежные средства на счетах компании имелись. Однако они тратились на другие нужды.



В настоящее время органами следствия предпринимаются меры к восстановлению нарушенных трудовых прав потерпевших, добавили в следкоме.



