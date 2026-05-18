



«Ростелеком» выступил партнером V ежегодного «Книжного фестиваля», организованного на базе Волгоградской областной универсальной научной библиотеки им. М. Горького. Провайдер поддержал проведение литературного квеста и развернул «Цифровую библиотеку» – интерактивную фотозону с искусственным интеллектом. Самое массовое в регионе событие, объединившее писателей, библиотекарей, издателей и книголюбов, посетили более 10 тыс. человек. Сто наиболее активных участников фестиваля получили подарочные промокоды онлайн-сервиса «Ростелеком Книги».

Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком»:

– Поддерживая подобные мероприятия, мы хотим показать, что цифровые технологии не конкурируют с традиционной книгой, а работают на ее популяризацию. Мы строим телеком-инфраструктуру, чтобы каждый житель нашей страны, независимо от того, где он живет, пользовался образовательными платформами, электронными библиотеками, учебными материалами. В то же время мы развиваем онлайн-сервисы, чтобы писатели, ученые, педагоги быстрее находили свою аудиторию. Интерактивные книги с анимацией помогают приобщить к чтению малышей, рекомендательные алгоритмы подбирают литературу по интересам, облачные хранилища позволяют «носить» тысячи томов в кармане.

В этом году темой фестиваля стала «Книга в эпоху перемен». Помимо уже привычных книжных ярмарок, мастер-классов, презентаций редких книг и новинок, встреч с писателями, организаторы включили в программу лекции о влиянии цифровых технологий на культуру чтения. Спикеры рассказали, что число онлайн-читателей из года в год растет. При этом среди молодежи высокая популярность сохраняется за аудиокнигами. Однако специалисты «Горьковки» отметили, что пользователи цифровой литературы продолжают любить печатные книги. Ежедневно крупнейшую библиотеку региона посещают до 300 читателей, а в выходные их число достигает 800.

Александр Лепещенко, директор Волгоградской областной универсальной научной библиотеки им. М. Горького:

– «Горьковка» сегодня – пространство возможностей для всех видов чтения. Кто‑то любит листать страницы, кто-то — касаться экрана, а кто‑то – слушать. Ценность книги определяет не формат, а ее содержание и то, как она помогает читателю выстроить диалог с автором, погрузиться в увлекательное путешествие мысли, получить новые знания. Видим мы слова или слышим, главное, чтобы знакомство с книгой состоялось.

Большой интерес среди слушателей образовательной программы «Книжного фестиваля» вызвал паблик-ток, посвященный влиянию искусственного интеллекта (ИИ) на творчество. Пока участники дискуссии обсуждали языковые модели нейросетей, на площадке «Ростелекома» получить практический опыт работы с ИИ мог любой желающий. Провайдер установил «Цифровую библиотеку», где гость фотографировался и давал задание искусственному интеллекту на создание иллюстрации по мотивам любимой книги. За время работы фотозоны памятные нейрофотографии сделали более 70 человек. Бестселлерами стали произведения классиков отечественной фантастики: братьев Стругацких, Кира Булычева, Александра Беляева. Лучшим участникам в литературных конкурсах и викторинах провайдер подарил сертификаты – два месяца бесплатной подписки на «Большую коллекцию» сервиса «Ростелеком Книги».

Сергей Карташов, победитель викторины «Ростелекома»:

– Сколько себя помню, со мной всегда была книга. Последнее время часто езжу в командировки, брать печатную версию не всегда удобно, загружаю электронную. Идеально для поездок. Особенно нравится синхронизация: начал читать на телефоне в аэропорту, продолжил дома на ноутбуке. Я, кстати, послезавтра собираюсь в Калугу, промокод – отличный подарок!

«Ростелеком Книги» – цифровой сервис с произведениями от крупнейшей в России платформы электронных и аудиокниг «Литрес», а также издательской группы нон-фикшн-контента «Альпина». В библиотеке сервиса пять тематических каталогов, в которых собраны более 800 тыс. книг в текстовом и аудиоформате. При первом подключении пользователю в одной подписке предоставляется доступ сразу к двум каталогам книг на 14 дней бесплатно.

