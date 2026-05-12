Главное

Парад Победы в лицах: 70 фото с главного события в Сталинграде 9 Мая Парад Победы в Сталинграде собрал зрителей из разных регионов России «Непередаваемое ощущение покоя и тихого счастья»: как сирень стала символом Победы и одолевшего войну Сталинграда «Все в жизни решает наше отношение»: готовящийся к 100-летию ветеран Александр Медков – о волнении перед Днем Победы и секрете долголетия Общественный транспорт в Волгограде 9 мая перейдет на спецграфик

Актуально

С портретами дедов, маршалов Победы и Сталина: первый большой фоторепортаж с парада 9 Мая в Сталинграде

Создала «живую воду»: как «госпожа Пенициллин» спасла военный Сталинград от эпидемии холеры

«Мечтали дойти до Берлина»: как актриса Гуля Королёва отправилась на фронт и ценой жизни взяла свою «четвертую высоту»

Федеральные новости

Федеральные новости
 Дмитрий Песков: СВО может остановиться в любой момент
Специальная военная операция на Украине может завершиться в любой момент, заявил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, для этого Киеву необходимо принять ответственное решение. ...
Федеральные новости
 Рост продаж препаратов от импотенции зафиксирован на юге России
В Ростовской области специалисты зафиксировали рост продаж препаратов для лечения эректильной дисфункции. Как сообщает Привет-Ростов ссылкой на данные исследовательского агентства, по итогам 2025 года в Ростовском регионе было продано...
Расследования

Волгоградский суд признал болезнь участника СВО военной травмой

Расследования 12.05.2026 17:09
0
12.05.2026 17:09


Светлоярский районный суд Волгоградской области признал военной травмой заболевание участника СВО, приобретенное им в период прохождения службы. С таким иском мужчина самостоятельно обратился в суд. 

– Геннадий И. просил признать заболевание, приобретённое им в период прохождения военной службы, военной травмой. Установление данного факта необходимо для реализации прав как участника СВО на получение предусмотренных законом выплат, – сообщили в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. – Из материалов дела следует, что истец проходил военную службу с 28 сентября 2022 года по 23 января 2024 года по мобилизации в зоне СВО и в этот период приобрел заболевание, которое входит в перечень заболеваний не рекомендованных для отправки в зону СВО. 

Приказом Минобороны житель Волгоградской области был отправлен в отставку по состоянию здоровья в связи с признанием его военно-врачебной комиссией ограниченно годным к военной службе. После этого боец был исключён из списков личного состава воинской части и всех видов довольствия и направлен для постановки на учёт в военный комиссариат.

– Суд отметил, что военная травма - это увечье, ранение, контузия или заболевание, полученное военнослужащим при исполнении обязанностей военной службы или во время участия в боевых действиях, контртеррористических операциях и других подобных ситуациях. Таким образом, установленная заключением военно-врачебной комиссии причина негодности к дальнейшей службе как заболевание, полученное в период военной службы, не соответствует действительным обстоятельствам дела. Заболевание, в результате которого истец был уволен, является следствием получения им военной травмы при исполнении обязанностей военной службы, – прокомментировали в пресс-службе судов.

Уточняется, что в зоне СВО мужчина осуществлял эвакуацию раненых, погибших военных, а также гражданских лиц. И поскольку истец был мобилизован и признан годным при заключении контракта с МО РФ, заболевание было приобретено им в период прохождения военной службы в зоне специальной военной операции.

Решением Светлоярского районного суда Волгоградской области заболевание, приобретённое участником СВО в период прохождения военной службы, признано военной травмой. Однако это решение может быть обжаловано в апелляционном порядке. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
12.05.2026 17:09
Расследования 12.05.2026 17:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.05.2026 14:44
Расследования 12.05.2026 14:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.05.2026 10:25
Расследования 12.05.2026 10:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.05.2026 17:24
Расследования 07.05.2026 17:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.05.2026 10:34
Расследования 07.05.2026 10:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.05.2026 18:41
Расследования 06.05.2026 18:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.05.2026 15:16
Расследования 06.05.2026 15:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.05.2026 14:44
Расследования 06.05.2026 14:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.05.2026 13:36
Расследования 06.05.2026 13:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.05.2026 10:02
Расследования 06.05.2026 10:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.05.2026 17:39
Расследования 05.05.2026 17:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.05.2026 14:33
Расследования 05.05.2026 14:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.05.2026 13:16
Расследования 05.05.2026 13:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.05.2026 15:07
Расследования 04.05.2026 15:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.05.2026 11:27
Расследования 04.05.2026 11:27
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:32
Копия монумента «Перекуем мечи на орала» со склада может переехать в центр ВолгоградаСмотреть фотографии
17:35
«Винегрет» из гроз и пожаров прогнозируют в Волгоградской области на неделеСмотреть фотографии
17:09
Волгоградский суд признал болезнь участника СВО военной травмойСмотреть фотографии
16:49
Для дела? В Волгограде после внимания СК начали в дождь латать дорогу к СНТСмотреть фотографииCмотреть видео
16:03
Память погибшего в Чечне оперативника ФСБ Олега Уракова почтили волжанеСмотреть фотографии
15:24
Больницы 15-17 мая будут работать штатно на западе и севере ВолгоградаСмотреть фотографии
14:44
Суд оставил на свободе и лишил поста главу района Ивана ГеляСмотреть фотографии
14:22
Изменился порядок сдачи экзаменов в автошколахСмотреть фотографии
13:58
Дмитрий Песков: СВО может остановиться в любой моментСмотреть фотографии
13:39
В Быково Волгоградской области избран новый глава района – Андрей РассохинСмотреть фотографии
13:21
В Волгоградской области розничная торговля за квартал достигла 190 млрд рублейСмотреть фотографии
12:51
Рост продаж препаратов от импотенции зафиксирован на юге РоссииСмотреть фотографии
12:37
Волгоградцам рассказали, что изменилось в налоговом законодательстве для ИПСмотреть фотографии
12:33
Выкладывать зонты пока рано: от Волгоградской области не спешит отступать захвативший ее циклонСмотреть фотографии
12:06
Грузовик «Ман» раздавил пешехода на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:00
Губернатор Андрей Бочаров рассказал о рекорде Дня Победы в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:41
В Волгограде маскировку детского замка времен СССР под домик Барби назвали ремонтомСмотреть фотографии
11:19
Под Волгоградом бушующий поток отрезал хутор Медведев от федеральной трассыСмотреть фотографииCмотреть видео
11:04
Пожары угрожают пяти районам Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:00
Главный пристав региона Дмитрий Ткаченко отмечает День рождения в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:41
Короткая рабочая неделя началась в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:25
Главе района Ивану Гелю 12 мая огласят приговор по уголовному делуСмотреть фотографии
10:15
Волгоградский депутат Воробьёв попал под новые санкции ЕвросоюзаСмотреть фотографии
09:57
В Волгоградской области полетели первые комары и мошкаСмотреть фотографии
09:45
Фермер под Волгоградом раскошелился на 6 млн из-за рекордных долгов за светСмотреть фотографии
09:44
«Динамо‑Синара‑2» берёт верх в матче с ижевскими гандболисткамиСмотреть фотографии
09:17
Минобороны: над Волгоградской и Ростовской областями утром уничтожены четыре БПЛАСмотреть фотографии
09:07
В Волгоградской области отменена двухчасовая беспилотная опасностьСмотреть фотографии
08:33
«Спартак‑Волгоград» вышел в финал Евразийской ватерпольной лигиСмотреть фотографии
08:09
Низкие зарплаты утянули Волгоградскую область на дно рейтинга доступности электроэнергииСмотреть фотографии
 