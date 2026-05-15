В Волгограде расследуют гибель монтажника при падении с 12 этажа

Уголовное дело возбуждено после гибели монтажника в Волгограде, который сорвался с высоты 12-го этажа. ЧП произошло еще в апреле текущего года в Ворошиловском районе, сообщили сегодня, 15 мая, в СУ СКР по региону.

В совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека), подозревают индивидуального предпринимателя.

На данный момент установлено, что рабочий занимался облицовкой наружных стен высотного здания и упал вниз. При этом индивидуальных средств защиты и страховки у него не было. Мужчина от полученных травм погиб на месте.

Также известно, что погибший работал без заключения соответствующего трудового договора.





