Схрон с 4 кг наркотиков нашли в лесу под Волгоградом





Волгоградские полицейские раскрыли группу орудующих в нескольких регионах наркосбытчиков. Трое жителей Краснодарского края – 20-летняя девушка и двое мужчин в возрасте 24 и 35 лет, выполняли функции региональных перевозчиков. Получив указание от кураторов в интернете, они сначала отправились на арендованном автомобиле в Москву для получения партии запрещенного вещества.





Забрав «груз» в столице, затем троица последовала в Рязанскую область. Там, действуя по инструкции координаторов, расфасовали вещество на 16 полиэтиленовых пакетов и поместили их в запасное колесо машины для дальнейшей транспортировки на территорию Волгоградской области.









В лесу Иловлинского района фигуранты оборудовали крупный тайник с наркотическим средством – мефедроном общей массой около 4 килограммов. Именно эту партию запрещенного вещества позже из схрона забрал 46-летний местный житель для последующего сбыта. Однако завершить задуманное мужчине не удалось, так как он с поличным был задержан оперативниками при досмотре автомобиля.





В отношении троих подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ – «Сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.





Фото ГУ МВД по Волгоградской области