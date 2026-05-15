Схрон с 4 кг наркотиков нашли в лесу под Волгоградом

Расследования 15.05.2026 15:12
0
15.05.2026 15:12
Волгоградские полицейские раскрыли группу орудующих в нескольких регионах наркосбытчиков. Трое жителей Краснодарского края – 20-летняя девушка и двое мужчин в возрасте 24 и 35 лет, выполняли функции региональных перевозчиков. Получив указание от кураторов в интернете, они сначала отправились на арендованном автомобиле в Москву для получения партии запрещенного вещества.
Забрав «груз» в столице, затем троица последовала в Рязанскую область. Там, действуя по инструкции координаторов, расфасовали вещество на 16 полиэтиленовых пакетов и поместили их в запасное колесо машины для дальнейшей транспортировки на территорию Волгоградской области.
В лесу Иловлинского района фигуранты оборудовали крупный тайник с наркотическим средством – мефедроном общей массой около 4 килограммов. Именно эту партию запрещенного вещества позже из схрона забрал 46-летний местный житель для последующего сбыта. Однако завершить задуманное мужчине не удалось, так как он с поличным был задержан оперативниками при досмотре автомобиля.
В отношении троих подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ – «Сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
Волгоградка кулаками выбивала из бабушки деньги: суд вынес приговор15.05.2026 17:56
Расследования 15.05.2026 17:56
В Волжском конфликт из-за цветов на клумбе закончился дракой15.05.2026 17:06
Расследования 15.05.2026 17:06
Суд Волгограда отправил в СИЗО продолжателя дел Кадина авторитета Трещёва15.05.2026 15:34
Расследования 15.05.2026 15:34
Схрон с 4 кг наркотиков нашли в лесу под Волгоградом15.05.2026 15:12
Расследования 15.05.2026 15:12
Почти 200 волгоградцев пришли к врачам с насекомыми-«присосками»15.05.2026 13:24
Расследования 15.05.2026 13:24
В Волгограде расследуют гибель монтажника при падении с 12 этажа15.05.2026 11:43
Расследования 15.05.2026 11:43
Под Волгоградом 3 млн рублей взыскали с владельца грузовика за смертельное ДТП15.05.2026 07:38
Расследования 15.05.2026 07:38
В Волгограде наркосбычик в бегах забыл сверток с «зельем» в троллейбусе14.05.2026 17:24
Расследования 14.05.2026 17:24
Сотрудники волгоградской стройфирмы 3 месяца работали на директора бесплатно14.05.2026 13:04
Расследования 14.05.2026 13:04
Куда гнал? Видеорегистратор снял причину массового ДТП с грузовиками в Волгограде14.05.2026 12:05
Расследования 14.05.2026 12:05
Суд в Москве выпустил из СИЗО бывшую волгоградскую чиновницу14.05.2026 10:35
Расследования 14.05.2026 10:35
В Елани почтальону грозит 6 лет колонии за присвоенные 750 тыс. рублей13.05.2026 13:24
Расследования 13.05.2026 13:24
Волгоградский суд признал болезнь участника СВО военной травмой12.05.2026 17:09
Расследования 12.05.2026 17:09
Главе района Ивану Гелю 12 мая огласят приговор по уголовному делу12.05.2026 10:25
Расследования 12.05.2026 10:25
Суд огласит приговор главе района Ивану Гелю после майских07.05.2026 17:24
Расследования 07.05.2026 17:24