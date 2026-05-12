Главе района Ивану Гелю 12 мая огласят приговор по уголовному делу

В Иловле Волгоградской области сегодня, 12 мая, в районном суде пройдет итоговое заседание по уголовному делу в отношении руководителя районной администрации Ивана Геля. Гособвинение требует в качестве наказания для чиновника шесть лет лишения свободы.

Напомним, в Иван Гель обвиняется в превышении должностных полномочий, повлекшем смерть его подчиненного во время тушения ландшафтного пожара 28 августа 22 года. Сторона обвинения и сторона защиты в ходе судебного процесса придерживались противоположных точек зрения. Так, гособвинение настаивало на том, что Гель, отправив сотрудников администрации, не имеющих должной квалификации и средств индивидуальной защиты, фактически на верную смерть. Защитник Геля, в свою очередь, уверял суд в том, что подчиненные главы района отправились в пекло по собственной воле, выполняя гражданский долг. Защита просила суд расценивать смертельный случай как несчастный, а самого Геля оправдать.

Примечательно, что двое пострадавших на пожаре, оставаясь подчиненными Ивана Геля, заявили на суде, что не считают своего начальника виновником гибели их коллеги. По их мнению, в случившемся были виноваты природа, погода и стечение трагических обстоятельств.

На прошедшем 7 мая заседании Ивану Гелю судом было предоставлено последнее слово, однако чиновник воздержался от него, заявив лишь то, что все, о чем он хотел бы сказать, уже прозвучало на суде ранее. Впрочем, как утверждает представитель потерпевших Юрий Букаев, в ходе судебного следствия Иван Гель был также немногословен, полностью положившись на своего адвоката Михаила Растрыгина.

Потерпевшими по уголовному делу проходят близкие погибшего Александра Переярина. Сам же погибщий посмертно был удостоен Указом Владимира Путина орденом Мужества.

Начало заседания, на котором будет оглашен приговор, назначено 12 мая на 14.00 мск.