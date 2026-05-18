Куча-мала: очевидцы сообщают о столкновении 8 машин на юге Волгограда





В Советском районе Волгограда растет пробка из-за массового ДТП, которое произошло вблизи аграрного университета на Второй продольной.





Очевидцы сообщают о столкновении 8 автомобилей, в числе которых есть грузовик, который, судя по всему, является передвижным флюорографическим кабинетом. Данных о пострадавших в результате ДТП пока не поступало. На месте происшествия работают экипажи Госавтоинспекции.

Информация уточняется в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Видео: Волгоград / МАКС

Скриншот: Яндекс. Пробки

