По ставшей уже доброй традиции СК «Ротор» организует две электрички, которые бесплатно развезут болельщиков клуба на юг Волгограда и в Волжский после окончания стыковочного матча сине-голубых с «Акроном». Игра пройдет 20 мая на Волгоград Арене в 19-30 ч.

Пригородный поезд №6339 отправится от нижней платформы Мамаева кургана в 22.10, а прибудет на станцию Шпалопропитка в 23.16. Состав проедет мимо Дворца спорта, ВолгоГРЭСа, завода имени Кирова и Лесобазы.